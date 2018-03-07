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    В Кропивницком прорвало теплосеть: 800 жителей остались без тепла

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    Без отопления остались четыре пятиэтажных жилых дома - около 800 жителей - и музыкальная школа. Авария произошла во вторник, восстановительные работы планируются на среду.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В результате прорыва тепловой сети диаметром 100 мм четыре жилых дома и музыкальная школа в Кропивницком остались без отопления, сообщает утром в среду пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

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    dsns.gov.ua
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    Авария произошла во вторник около 10:00 на ул. Евгения Тельнова, 2-в.

    "Без отопления остались 4 пятиэтажных жилых дома (около 800 жителей) и музыкальная школа. Восстановительные работы планируются на 7 марта", – говорится в сообщении.

    В настоящее время ситуация находится на контроле ГСЧС.

    Ранее произошло несколько прорывов на теплотрассах в Харькове. Последний раз без отопления остались более 80 жилых домов в центре города, подача тепла была восстановлена 4 марта.

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