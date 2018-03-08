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    В Смеле пять котельных остаются без газа, 74 дома без тепла - ГСЧС

    (обновлено: )24720
    Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает о критической ситуации в Смеле из-за отключения котелен от газоснабжения. Город задолжал за топливо 200 миллионов гривен.
    Обвал трубы газовой котельной в Черкасской области
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В городе Смела (Черкасская область) сложилась критическая ситуация с подачей газа на городские котельные, по состоянию на четверг пять из них остаются без газоснабжения из-за задолженности, сообщает Госслужба ЧС Украины.

    Батарея
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "7 марта в городе Смела из-за задолженности осталось без газоснабжения 17 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 183 дома (около 9 тыс. 408 абонентов), 12 школ, 12 детских садов, 11 медицинских учреждений, 2 техникума и 1 ПТУ… В 22:20 работа 12 котельных восстановлена, 5 котельных остаются без газоснабжения", — сообщают спасатели.

    По состоянию на четверг без отопления остаются 74 жилых дома и два детских сада. Возобновить газоснабжение пяти котельных планируют в четверг.

    Напомним, что еще 1 февраля все котельные Смелы были отключены от системы газоснабжения по решению компании "Черкассыгаз". Долг за потребленное топливо достиг 200 миллионов гривен.

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    Решение газовщиков вызвало протесты местных жителей, которые перекрыли трассу Киев-Днепр. На следующий день подача газа была возобновлена.

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