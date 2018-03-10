наверх
11.03.201805:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Синоптики сделали прогноз на воскресенье: идет потепление

    (обновлено: )424
    По информации Украинского гидрометцентра, несмотря на потепление, на дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица.
    В Днепре распустились растения и цветы
    Любовь Клименко, facebook

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 марта, в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр.

    Виталий Кличко
    Киевская городская государственная администрация
    Кличко и снег. Политическая приколюха

    Ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.

    На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица.

    Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​2-7 ° тепла, на севере Левобережья около 0 °; в западных областях и юге Одесской области ночью 0-5 ° тепла, днем ​​8-13 °.

    В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2 ° мороза, днем ​​3-5 ° тепла.

    Отметим, что с приходом весны в Украине заметно потеплело.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Медведчук во время обмена пленными. Архивное фото
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине