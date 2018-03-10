Синоптики сделали прогноз на воскресенье: идет потепление

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 11 марта, в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр.

Ночью и утром в Украине, кроме востока, туман.

На дорогах, кроме южных и большинстве западных областей, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 0-5 ° мороза, днем ​​2-7 ° тепла, на севере Левобережья около 0 °; в западных областях и юге Одесской области ночью 0-5 ° тепла, днем ​​8-13 °.

В Киеве без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-2 ° мороза, днем ​​3-5 ° тепла.

Отметим, что с приходом весны в Украине заметно потеплело.