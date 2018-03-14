В Киеве водитель потушил троллейбус, который загорелся на ходу

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева на площади Космонавтов во время движения загорелся троллейбус №42.

Происшествия случилось в среду, 14 марта.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил портал dtp.kiev.ua.

"Молодец! В Киеве за минуту водитель потушили загоревшийся на ходу троллейбус! Чп Киев, площадь Космонавтов, загорелась проводка троллейбуса 42. В салон пошел дым. Быстрая реакции водителя, огонь потушил ждут техническую поддержку. Пострадавших нет", — сообщил dtp.kiev.ua.

Ране сообщалось, что в Мукачево во время движения по улице Льва Толстого загорелся полупассажирский автомобиль "Renault".