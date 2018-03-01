Патриарх Кирилл сообщил о масштабных гонениях на церковь в Украине

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. За последнее время в Украине захвачено 50 храмов УПЦ, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью болгарским СМИ накануне своего визита в Болгарию.

"На Украине очень тяжелая ситуация. Самые настоящие гонения на Украинскую православную церковь. За последнее время захвачено силой 50 храмов. Постоянно происходят нападения на храмы, избиваются священники… Есть кадры, когда священник в облачении весь в крови, его называют оккупантом, а он украинец, родившийся на Украине и говорящий только по-украински. Его избивают только потому, что он находится в канонической Церкви, которую местные власти называют церковью-оккупантом", — сказал патриарх Кирилла.

Напомним, попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца, однако в понедельник они были отпущены из-под стражи после "личной поруки депутатов и представителя ВС Украины". В УПЦ МЦ приветствовали освобождение из-под ареста подозреваемых после "слов раскаяния".