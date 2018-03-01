наверх
01.03.201814:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Общество

    Патриарх Кирилл сообщил о масштабных гонениях на церковь в Украине

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (57)

    (обновлено: )36212
    По информации патриарха Московского и всея Руси Кирилла, за последнее время захвачено силой 50 храмов, постоянно происходят нападения на храмы, избиваются священники.
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. За последнее время в Украине захвачено 50 храмов УПЦ,  заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью болгарским СМИ накануне своего визита в Болгарию.

    Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Атака на УПЦ: православные отстояли Десятинный храм

    "На Украине очень тяжелая ситуация. Самые настоящие гонения на Украинскую православную церковь. За последнее время захвачено силой 50 храмов. Постоянно происходят нападения на храмы, избиваются священники… Есть кадры, когда священник в облачении весь в крови, его называют оккупантом, а он украинец, родившийся на Украине и говорящий только по-украински. Его избивают только потому, что он находится в канонической Церкви, которую местные власти называют церковью-оккупантом", — сказал патриарх Кирилла.    

    Напомним, попытка поджога монастыря на улице Владимирской в Киеве произошла 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Правоохранители задержали двух киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Суд в Киеве арестовал их на два месяца, однако в понедельник они были отпущены из-под стражи после "личной поруки депутатов и представителя ВС Украины". В УПЦ МЦ приветствовали освобождение из-под ареста подозреваемых после "слов раскаяния".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Рекламная вывеска с надписью "Газпром" на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность