Под Одессой обокрали храм УПЦ

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Свято-Покровский храм в городе Черноморск Одесской области обокрали второй раз за месяц, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриарха (УПЦ МП).

"В ночь на 7 февраля произошло ограбление Свято-Покровского храма города Черноморск Одесской области. Злоумышленники второй раз за месяц проникли в церковь и вынесли пожертвования верующих", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы УПЦ, воры попали в храм через боковые двери, взломав замок. При этом больший вред церковному имуществу преступники не успели причинить, поскольку сработала сигнализация, за шесть минут к храму прибыли сотрудники службы охраны. На место также прибыла полиция, возбуждено уголовное дело.

Ранее церковь сообщала, что этот храм ограбили в ночь на 10 января. Тогда преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан, сломали алтарные двери и засыпали помещение порошком из огнетушителей.