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    Под Одессой обокрали храм УПЦ

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    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты (49)

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    По данным Украинской православной церкви, неизвестные попали в храм через боковые двери, взломав замок. При этом больший вред церковному имуществу преступники не успели причинить, поскольку сработала сигнализация.
    Ограбление храма УПЦ МП в Черноморске Одесской области
    church.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Свято-Покровский храм в городе Черноморск Одесской области обокрали второй раз за месяц, сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриарха (УПЦ МП).

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    "В ночь на 7 февраля произошло ограбление Свято-Покровского храма города Черноморск Одесской области. Злоумышленники второй раз за месяц проникли в церковь и вынесли пожертвования верующих", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы УПЦ, воры попали в храм через боковые двери, взломав замок. При этом больший вред церковному имуществу преступники не успели причинить, поскольку сработала сигнализация, за шесть минут к храму прибыли сотрудники службы охраны. На место также прибыла полиция, возбуждено уголовное дело.

    Ранее церковь сообщала, что этот храм ограбили в ночь на 10 января. Тогда преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан, сломали алтарные двери и засыпали помещение порошком из огнетушителей.

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