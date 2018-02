Топ тем в мире 27 февраля: кончина Лаки, конфликт с УПЦ в Украине

РИА Новости Украина

Трамп был бы готов сам безоружным защищать школу

В понедельник президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами в очередной раз высказался по поводу произошедшей 14 февраля во Флориде стрельбе в школе, в которой погибли 17 человек, об этом написали многие зарубежные газеты (New York Times, Metro, Washington Times, Boston Globe). Как пишет New York Times, Трамп заявил, что сам бы "побежал в школу, чтобы спасти учеников и учителей… от вооруженного человека, даже если он не будет вооружен". Трамп также уделил внимание вопросам вооружения преподавателей в школах и открытия учреждений для психически больных.

"Общаясь в понедельник с 39 американскими губернаторами, президент раскритиковал сотрудников местных правоохранительных органов, которые не смогли помешать стрелку убить 17 человек", - отмечает Daily Beast. Washington Times замечает, что президент назвал действия помощника шерифа, который охранял школу в день перестрелки, "отвратительными".

Он порассуждал о том, что раньше вероятных преступников можно было отправить в психбольницу.

REUTERS Carlos Barria Дональд Трамп с бейсбольной битой

"Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, по-видимому, разозлил Трампа в ходе вспыльчивой беседы о предложении президента защищать школьников, позволив учителям со специальной подготовкой носить скрытое оружие в школах", - предполагает New York Times. Отмечается, что "Трамп не признал критику и быстро перешел к замечаниям губернатора Техаса Грега Эббота".

Самый продаваемый музыкант

Многие мировые СМИ отреагировали на новость о том, что британский исполнитель Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом 2017 года. Ежегодный доклад с рейтингом музыкантов был выпущен Международной федерацией производителей фонограмм (IFPI). Как пишет журнал Billboard, в понедельник IFPI "поделилась не столь шокирующими новостями": третий студийный альбом музыканта Divide стал самым продаваемым в 2017 году, кроме того, вершину рейтинга самых продаваемых композиций заняла песня исполнителя Shape of You. Газета отмечает, что впервые один музыкант получил награду и за самый продаваемый альбом, который стал мультиплатиновым в 36 странах, и за сингл.

"Награда — это результат многих лет амбиций, творчества и тяжелой работы в глобальном масштабе; Эд поистине невероятный композитор, вокалист и исполнитель, чья способность рассказывать истории и чувствовать людей — это то, что выделяет его из толпы", — цитирует газета Макса Лусада, ответственного за запись песен Ширана для Warner Music Group.

Эд Ширан/Instagram Популярный британский музыкант Эд Ширан. Архивное фото

"Этот год становится все лучше и лучше для Эда Ширана, очевидно, что у парня была неплохо сбалансирована личная жизнь и работа", — написала газета Metro. Газета Independent пишет, что новость о победе Ширана "не стала сюрпризом буквально ни для кого". Второе место занял канадский рэпер Дрейк с альбомом More Life, который возглавлял рейтинг в прошлом году, а тройку лидеров замкнула кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт со своим шестым студийным альбомом Reputation, добавляет газета. Кроме того, в десятку лидеров также вошли Кендрик Ламар, Эминем, Бруно Марс, The Weeknd, Imagine Dragons, Linkin Park и The Chainsmokers.

Компания Вайнштейна сообщит о банкротстве

Компания Weinstein Company, принадлежавшая скандально известному продюсеру Харви Вайнштейну, собирается заявить о банкротстве после неудавшихся переговоров о продаже с группой инвесторов, эта новость попала на передовицы мировых СМИ (Washington Post, New York Times, Wall Street Journal и другие). Wall Street Journal пишет, что студия искала покупателя, который смог бы спасти компанию от банкротства после того, как стали накапливаться иски против нее. "Кино- и телестудия, находящаяся в тяжелом положении, сообщила в заявлении, что не смогла заключить договор с группой, возглавляемой Марией Контрерас-Свит, которая стояла во главе управления по делам малого бизнеса при президенте Бараке Обаме", — пишет New York Times.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото

"Компания заявила, что объявит о банкротстве после провала переговоров о продаже с группой инвесторов, что увеличило урон от обвинений в сексуальных домогательствах в отношении Харви Вайнштейна, ее совладельца и когда-то мощи в Голливуде", — добавляет газета. "Плановая регистрация банкротства представляет собой официальную кончину империи, некогда известной студии, стоящей за производством десятков успешных голливудских фильмов, включая "Джанго освобожденный" и "Король говорит!" с момента ее основания в 2005 году. Ее крах, после того как Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, подчеркивает, до какой степени движение MeToo изменило индустрию", - приводит свое мнение автор статьи в издании Washington Post.

Уход создателя "Истории игрушек"

Кончина американского мультипликатора Бада Лаки стала одной из наиболее обсуждаемых тем в мировой прессе. Художник-мультипликатор студии Pixar ушел на 84-м году жизни после продолжительной болезни в одном из хосписов в штате Коннектикут. Как сообщает журнал Hollywood Reporter, Бад Лаки был одним из создателей детской передачи "Улица Сезам" и мультфильма "История игрушек", в которой он создал одного из главных героев — ковбоя Вуди. Кроме того, Лаки озвучивал персонажей в известном американском мультфильме "Суперсемейка" и в мультфильме "Винни Пух".

Газета New York Daily News добавляет, что в рамках сотрудничества со студиями Disney и Pixar Лаки участвовал в создании персонажей для "Корпорации монстров", "Приключения Флика", "В поисках капитана Немо", "Тачки". Мультипликатор в 2004 году был номинирован на премию "Оскар" за пятиминутный компьютерный анимационный ролик под названием "Барашек", пишет газета Independent.

Фото из открытых источников Бад Лаки

"Так грустно слышать, что Бак Лаки ушел сегодня; он озвучил "Историю Игрушек 3", но это было наименьшее из его многочисленных удивительных достижений; твита недостаточно, чтобы восхвалить его в полной мере", — приводит газета запись в Twitter американского кинорежиссёра и монтажёра Ли Анкрича. Лаки закончил заниматься аниматорской работой в 2008 году, но продолжал озвучивать мультфильмы до 2014 года.

Конфликт УПЦ в Киеве

Татьяна Козак для издания Open Democracy пишет о поджоге в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы произведен, который произошел в конце минувшего месяца. Тогда на месте происшествия задержали двоих киевлян — архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. Они заявили, что это не просто поджог, а протест в адрес Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП), в ведомстве которого и находится монастырь. Акция Горбаня и Шемотюка стала не первой в ряду подобных протестов. Самовольное основание и строительство монастыря в самом центре Киева — на территории Национального исторического музея — уже более десяти лет служит поводом для конфликта между религиозной общиной и киевлянами.

Автор напоминает, что именно в 2012 произошел первый поджог монастыря. В тот раз поджигателей найти не удалось. Акция архитекторов Шемотюка и Горбаня стала первым на послемайданной Украине резонансным протестом против Десятинного монастыря. Но к требованиям убрать незаконные строения добавились и политические — убрать из Украины Московский патриархат, который систематически обвиняют в защите интересов правительства России и, в частности, Владимира Путина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ситуация у Десятинного монастыря в Киеве

Позднее Апелляционный суд вынес решение отпустить Шемотюка и Горбаня на поруки на время судебного расследования. На волне общественного резонанса делом Десятинного монастыря занялись народные депутаты. Ситуацию с незаконным строением рассмотрели на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействию коррупции. Тем временем внимание общества обратилось и на другие церковные самострои. В интернете появилась интерактивная карта таких культовых сооружений. После поджога Десятинного монастыря, люди вышли на акцию «Йожеславие» — уже в защиту сквера со скульптурой «Ёжик в тумане» в центре Киева. Не так давно УПЦ (МП) установила тут свой крест — на месте храма Георгия Победоносца, разрушенного в 1934 году.

«Последние четыре года украинское гражданское общество доказывает, что готово на самопожертвования ради построения правового государства и будущего страны. К такому, похоже, не готов Московский патриархат, который занят спасением власти, а не души. Потому вопросов к нему будет все больше», — резюмирует автор.

Смотрите также: Ситуация возле Десятинного монастыря в Киеве

Откуда у КНДР ядерный арсенал

Саймон Шустер в материале издания Time анализирует происхождение ракетных технологий в Северной Корее. Автор напоминает историю, которая произошла в начале 2000-х годов, задолго до проведения Северной Кореей в 2006 году первого испытания своей атомной бомбы. Тогда вышедший на пенсию ученый и специалист в области ракетной техники Виктор Мойса принял северокорейцев в своем институте, расположенном в восточной Украине, и показал выставочный зал, где были представлены советские спутники и ракетные двигатели — гордость коллекции института. Затем они спустились во двор, где были выставлены многочисленные детали баллистических ракет.

«Они приехали как туристы, - сказал он в беседе с корреспондентом журнала „Тайм" прошлой осенью во второй половине довольно ветреного дня. — По крайней мере, так они себя представили». По словам Мойсы, веселого 79-летнего человека с копной седых волос, задним числом он понимает, что его гости из Северной Кореи, вероятно, были шпионами. «Это просто догадка, — сказал он мне, улыбаясь. — Но они, судя по всему, мечтали стать реальной ракетной державой».

Эта мечта севекрокорейцев уже стала реальностью. За последние восемь месяцев Северная Корея запустила три ракеты, способные нанести удар по основной территории Соединенных Штатов. По данным американских и европейских экспертов в области ракетной техники, ключевые компоненты северокорейских ракет основаны на советских разработках, и они очень похожи на образцы, выставленные в днепропетровском музее.

REUTERS KCNA Запуск баллистической ракеты КНДР

В материале напоминается, что с начала 1990-х годов военные Северной Кореи начали методично искать способ создания своей программы в области вооружений на руинах советской ракетной индустрии, а экспертов в области химического, ядерного и биологического оружия, нетрудно найти в России и на Украине, ведь десятки тысяч их них остались без работы после развала Советского Союза.

«Остается открытым вопрос о том, является ли достаточно выгодным делом для Путина вооружать Северную Корею — или закрывать глаза на контрабандистов, которые пытаются делать то же самое. Наиболее вероятные игроки в этом деле пока пытаются обвинить друг друга — Украина настаивает на том, что это Россия — источник вооружений Северной Кореи, тогда как Россия указывает пальцем на Украину», — подчеркивается в материале.