Скандал со знаменами СССР. Командира части отстранили от обязанностей

Фото "Сайт города Кривой Рог"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Из-за парада с советской символикой в ​​Кривом Роге отстранен от исполнения обязанностей одного из командиров военной части, написал пресс-секретарь Национальной гвардии Вадим Голуб в Facebook.

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"В ходе расследования командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров отстранил от исполнения обязанностей командира воинской части 3011 полковника Вячеслава Мельника", — написал пресс-секретарь Нацгвардии.

По его словам Нацгвардия продолжает служебное расследование.

Напомним, в Кривом Роге прошли мероприятия по случаю освобождения города от немецких захватчиков. В рамках торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами. Командующий Нацгвардией назначил служебное расследование по данному факту.