Прекратите побои, издевательства, унижения, ведь мы - дети твои, Украина

РИА Новости Украина

К сожалению, есть родители, которые безответственно относятся к воспитанию детей. Вместо заботы и поддержки дети ежедневно видит, как близкие люди употребляют алкоголь, ссорятся и даже совершают насилие, а в доме царит хаос и антисанитария, пишет Мария Гурецкая для местного издания "Галка" (по ссылке есть фото под иллюстрацию).

В таких случаях следует ждать визита правоохранителей и социальных служб, которые устраивают детей в места, где им оказывают необходимую помощь, в частности, медицинскую и психологическую. Одним из таких учреждений является Ивано-Франковский центр социально-психологической реабилитации детей. О его работе рассказал руководитель Василий Серденько, который работает здесь уже 19 лет. Начинал с водителя, был юристом, а теперь главой, поэтому знает все нюансы работы здесь.

Заведение предназначено для временного пребывания прикарпатцев из кризисных семей в возрасте от 3 до 18 лет. Помещения рассчитаны на 30 человек, сейчас есть 27, но при необходимости можно поместить 60 детей. К слову, в области таких только два — еще один в Медине.

Сначала специалисты выясняют, почему ребенок оказался в центре, собирают информацию о семье по месту жительства, юрист записывает нужные данные, определяют его статус. Ребенок проходит медицинскую комиссию, а также готовится сообщение для социальных служб и полиции. После этого человеку помогают адаптироваться к новым условиям и оправиться от пережитого.

У каждого воспитанника есть психологическая травма которая проявляется по-разному. Это старается устранить психолог Алина Касилова.

"Разные дети, но почти при первой беседе, когда мы знакомимся, узнаю их проблемы. Есть суицидальные дети, на грани реальности и мечты, то есть не чувствуют, что происходит, есть те, над кем совершают насилие в семье. Сразу не каждый может об этом сказать", — рассказала она.

galka.if.ua Центр по работе с детьми из проблемных семей в Ивано-Франковск

"Любой ребенок, который здесь, это уже сложная история", — говорит Василий. Например, попал сюда мальчик на тридцать девятом уровне игры "Синий Кит" — ее участники выполняют сомнительные задачи, последним из которых является самоубийство. Дело в том, что он жил с мамой, они все делали вместе, были друзьями, а потом женщина уехала в другой город на работу.

"Такой разрыв для ребенка был тяжелым. Он считал, что его некому выслушать и понять. Он был агрессивно настроен. Работа с ним была тяжелой. Его рекомендовали направить в психиатрическую больницу, но с парнем поработали должным образом и все прошло. Также общались с его мамой", — добавил он.

А как-то привезли троих детей ромской национальности, которые попрошайничали. Позже родители получили разрешение их забрать, а одна девочка сбежала в центр, где, по ее словам, вкусная еда, интересно и можно учиться. Для работников заведения это было приятным моментом.

Посещения родных здесь разрешают. Идут родителям навстречу, ведь их визиты свидетельствуют, что есть какие-то чувства к ребенку. Если они изменили образ жизни, то воспитанникам центра позволяют вернуться домой. В противном случае — лишают родительских прав и ищут новую семью.

Находятся прикарпатцы в центре от 3 до 18 месяцев, в зависимости от ситуации. Например, в центре в прошлом году проходили социально-психологическую реабилитацию 100 детей. Из них 48 вернулись в семью, 7 детей находятся под опекой, в приемные семьи попали 9 воспитанников.

Касилова заметила, что с простой психологической тревожностью справляются за месяц, но это надо поддерживать и делать коррекцию. В сложных случаях работают и тогда, когда ребенка забирают родители. К сожалению, не все идут на контакт. Иногда воспитанники возвращаются в центр в худшем состоянии, чем попадали до этого. Чаще всего такие ситуации в семьях, где родители зависимы от алкоголя. Если появляется новая семья, то помогают воспринимать новых родителей, учат руководствоваться их правилам. Это трудно, если они появились только в 16 лет.

"Бывает, я пришел к ребенку. Принес конфеты, хорошо к нему говорю, то почему он ко мне такой агрессивный. А ничего, что ребенку 15 лет и он за это время не видел ни одной капли добра? В семье насилие, издевательства, уныние. Все проблемы детей — это последствия воспитания родителей. Наши дети — это наше отражение. Плохих детей не бывает. Есть обстоятельства, которые позволяют совершать те или иные поступки. Хотя родители ведут аморальный образ жизни, употребляют алкоголь, дети их любят и скучают по ним", — отметил Серденько.

Положительно повлиять на будущее воспитанников также помогает проект "Наставничество". В его рамках неравнодушные люди становятся друзьями для детей из кризисных семей или сирот, помогают адаптироваться в обществе, сделать правильный жизненный выбор, делятся знаниями, повышают самооценку. Курсы наставничества прошел и Василий, но в центре не практикует, чтобы ко всем воспитанникам относиться одинаково.

О своей наставнице положительно отзывается застенчивая 15-летняя Вика. Почему попала в центр, рассказывать не захотела. Говорит, что ходит в школу и готовится к экзаменам. Ей нравится проводить время с новой подругой.

"С наставницей Машей мы ходили на открытие журнала. Было скучно, но потом пошли на пиццу и стало весело. Она мне нравится характером, хотя мы можем друг друга раздражать", — признается девушка.

В центре воспитанники не бездельничают. Есть договор со школой №17, куда дети ходят на учебу. К сожалению, проблемой является то, что дети боятся образовательного учреждения, так как их вызовут к доске, а они чего-то не знают, напишут с ошибками контрольную. До этого они, как правило, не учились. Воспитатели и психологи учат преодолевать этот барьер.

galka.if.ua Центр по работе с детьми из проблемных семей в Ивано-Франковск

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"Уровень успешности достаточно низкий, потому что они долгое время были социально запущены. Были случаи, что детей пришлось приучать к туалету, потому что они не знали, как им пользоваться. Но как иначе, когда родители никаких ценностей, кроме алкоголя, не имели", — прокомментировал он.

Василий говорит, что обычно к ним относятся с пониманием и не смеются из-за того, что ученик из приюта. Сочувствуют дети и коллектив учителей. Бывало, что родители проявляли инициативу и собирали помощь. Также в центр пригласили репетиторов по различным предметам работать с детьми на волонтерских началах. К счастью, согласилось 14 учителей.

На досуге воспитанники не скучают. Для них проводят различные мастер-классы, учат мелочам, которые понадобятся в быту, например, застилать кровать, пришивать пуговицу. А во время карантина во дворе центра устроили бои снежками. Также в свободное время они слушают музыку, смотрят фильмы, посещают театр. К счастью, их обеспечивают бесплатными билетами. Познавательным для детей был проект "Лаборатория друзей", который организовал художник Евгений Самборский. Дети с художниками сделали интересную выставку. Рисовать они ездили даже в горы.

galka.if.ua Центр по работе с детьми из проблемных семей в Ивано-Франковск

"Интересно отмечаем праздники, Пасху. Учимся готовить борщ и вареники. Все как в нормальной семье, просто нас много. Мы большая семья", — добавил глава центра.

Василий Серденько провел для издания экскурсию по помещениям центра. Спальни у девушек и парней опрятные, на кроватях стоят игрушки. О соблюдении правил гигиены здесь заботятся. В санузлах для каждого ребенка есть подставка для собственной зубной щетки. В прачечной каждый день есть горы одежды. Дети есть дети и не испачкаться трудно, поэтому здесь на них не злятся. Есть комната для посетителей с аквариумом. Один из коридоров и комнату для отдыха интересно раскрасили франковские студенты. Также есть несколько компьютеров, на которых желающие могут упражняться. Уникальна сенсорная комната, которых в государственных учреждениях Украины недавно было только три. Ее обустроили при содействии работников благотворительного фонда "Ты — Ангел".

galka.if.ua Центр по работе с детьми из проблемных семей в Ивано-Франковск

"Это не для увлечения, а для работы. Здесь можно работать над собой, расслабиться, релаксировать под соответствующую музыку. Помогает психотерапевт. Здесь есть сухой дождь — показывает ребенку наглядно, что не надо бояться замкнутого пространства. Показываем, что не надо бояться огня", — рассказал Василий.

Поскольку заведение закрытого типа, чтобы попасть внутрь, нужно позвонить в дверной звонок и дождаться работника центра. Это нужно, ведь были удачные попытки воспитанников убежать. Здесь есть 9 камер видеонаблюдения, количество которых планируется увеличить. Это помогает избежать конфликтных ситуаций, ведь работники и дети следят за своим поведением, чтобы потом не было стыдно.

Глава центра говорит, что хочет сделать везде ремонты и заменить мебель. Здесь планируют обустроить теплицу, чтобы дети и работники могли выращивать растения, например, салат. Также хотят доработать детскую площадку. Хотя многоразовое питание, заработную плату, коммунальные услуги оплачивает государство, срочных потребностей нет, но помощь нужна всегда. Например, более тысячи гривен нужно, чтобы одного ребенка отправить в школу, приобрести одежду и канцтовары, а воспитанников центра — десятки. К слову, создали благотворительный фонд "Сердечко", который старается найти необходимое для детей. Все потребности описывают в соцсети. В центре хотят, чтобы помощь была адресной и неравнодушные заботились о конкретном ребенке.

Прикарпатцев поощряют не только материально поддерживать детей из кризисных семей, но и обеспечивать их должным вниманием. Соседи, дальние родственники, сельские советы, домовые комитеты могут упредить плохие последствия позорного поведения родителей. Речь не только о психологических травмах, но и физических. Для этого следует не быть равнодушными и сообщать социальным службам или полиции о случаях ненадлежащего ухода за несовершеннолетними.

"Когда-то даже во Франковске нельзя было выбросить бумажку от конфеты на землю. Любой человек подходил и делал замечания. Не было равнодушия. Тебя воспитывали все. Сейчас возможно есть страх, что молодежь агрессивна. Мы должны начинать с себя. Хотим, чтобы было хорошо. А что мы для этого делаем, кроме своей семьи? У нас нет специальных людей, которые бы делали замечания. Так во всем, - считает Василий. — Надо на бардак обращать внимание, в том числе на бардак в семье соседей. И речь не только о размещении фото в соцсети. Это проблема общества".