Моряк забаррикадировался на судне в Одесской области

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КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области на судне забаррикадировался моряк Игорь Хвостов, которому, как он утверждает, компания полгода не выплачивает зарплату, сообщил советник главы Нацполиции в области Руслан Форостяк в эфире Громадського радио.

Судно Wellback под флагом Камбоджи стоит на территории Черноморского судоремонтного завода. На нем работает электричество, угрозы замерзания нет.

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По данным Форостяка, уже открыто уголовное производство по факту задолженности.

Сам Хвостов считает, что невыплата зарплаты — это способ манипулирования, чтобы он остался на работе. По его словам, у коллег такая же ситуация. Мужчина утверждает, что писал обращения к работодателю и заявление в полицию, но это не дало результатов.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате в Украине выросла более чем на 32%.