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    Общество

    Моряк забаррикадировался на судне в Одесской области

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    Судно Wellback под флагом Камбоджи стоит на территории Черноморского судоремонтного завода. Моряк Игорь Хвостов утверждает, что работодатель не выплачивает ему зарплату уже полгода.
    Судно Wellback в Одесской области
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В Одесской области на судне забаррикадировался моряк Игорь Хвостов, которому, как он утверждает, компания полгода не выплачивает зарплату, сообщил советник главы Нацполиции в области Руслан Форостяк в эфире Громадського радио

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    Судно Wellback под флагом Камбоджи стоит на территории Черноморского судоремонтного завода. На нем работает электричество, угрозы замерзания нет. 

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    По данным Форостяка, уже открыто уголовное производство по факту задолженности.  

    Сам Хвостов считает, что невыплата зарплаты — это способ манипулирования, чтобы он остался на работе. По его словам, у коллег такая же ситуация. Мужчина утверждает, что писал обращения к работодателю и заявление в полицию, но это не дало результатов. 

    Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате в Украине выросла более чем на 32%. 

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