Охрименко: дайте всем домайдановскую зарплату, и не будут уезжать из страны

РИА Новости Украина

Государственная миграционная служба заявляет, что около 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства с 2015 года. В миграционной службе считают, что такое большое количество граждан, отказавшихся от украинского гражданства, обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

Отъезд украинцев и приток в Украину мигрантов из стран с более низким уровнем доходов, более низким уровнем образования и с иными ценностными установками, но с высокой рождаемостью, породит очень серьезную проблему, считает социолог Ольга Балакирева.

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"Об это мало говорят, но в Украине действительно растет количество иностранных иммигрантов. Согласно данным Миграционной службы Украины количество иммигрантов за 2017 по сравнению с 2014 годом выросло почти на 190 тыс. человек. Действительно иммигранты едут в Украину", — написал в соцсети Facebook президент Украинского аналитичного центра Александр Охрименко.

При этом аналитик обратил внимание, за 2017 год действительно около 7 тыс. украинцев ухали в другие страны на постоянное место жительства, но 1.5 тыс. человек вернулось в Украину обратно. Он напомнил, что в 2014 году была аналогичная тенденция: около 8 тыс. человек уехало из Украины на постоянное жительство за границу и около 2 тыс. украинцев вернулись в Украину.

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"Так, что разговоры о том, что Украины убегают миллионами — это скорее миф. На заработки действительно ездят миллионы. Но это было и в 90 годы, и это сейчас, потому что людям нужна высокая зарплата. Как только в Украине зарплата будет, как до Майдана около 500 евро, желающих ездить на заработки будет меньше", — резюмировал Охрименко.