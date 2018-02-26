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    Охрименко: дайте всем домайдановскую зарплату, и не будут уезжать из страны

    (обновлено: )61720
    На заработки действительно ездят миллионы украинцев, но как только в Украине зарплата будет, как до Майдана, около 500 евро, желающих ездить на заработки за границу будет меньше, считает экономический эксперт Александр Охрименко
    Александр Охрименко
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Государственная миграционная служба заявляет, что около 24 тыс. человек вышли из украинского гражданства с 2015 года. В миграционной службе считают, что такое большое количество граждан, отказавшихся от украинского гражданства, обусловлено сложной экономической ситуацией в стране.

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    Отъезд украинцев и приток в Украину мигрантов из стран с более низким уровнем доходов, более низким уровнем образования и с иными ценностными установками, но с высокой рождаемостью, породит очень серьезную проблему, считает социолог Ольга Балакирева.

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    "Об это мало говорят, но в Украине действительно растет количество иностранных иммигрантов. Согласно данным Миграционной службы Украины количество иммигрантов за 2017 по сравнению с 2014 годом выросло почти на 190 тыс. человек. Действительно иммигранты едут в Украину", — написал в соцсети Facebook президент Украинского аналитичного центра Александр Охрименко.

    При этом аналитик обратил внимание, за 2017 год действительно около 7 тыс. украинцев ухали в другие страны на постоянное место жительства, но 1.5 тыс. человек вернулось в Украину обратно. Он напомнил, что в 2014 году  была аналогичная тенденция: около 8 тыс. человек уехало из Украины на постоянное жительство за границу и около 2 тыс. украинцев вернулись в Украину.

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    "Так, что разговоры о том, что Украины убегают миллионами — это скорее миф. На заработки действительно ездят миллионы. Но это было и в 90 годы, и это сейчас, потому что людям нужна высокая зарплата. Как только в Украине зарплата будет, как до Майдана около 500 евро, желающих ездить на заработки будет меньше", — резюмировал Охрименко.

    Пост Александра Охрименко в Facebook
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