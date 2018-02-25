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    Общество

    Город в Одесской области угрожают отключить от газа

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    Морозы атакуют. Часть Харькова без тепла (184)

    (обновлено: )26231
    Долги Теплодара за отопление по состоянию на 22 февраля достигли 4,3 миллиона гривен. В случае непогашения долгов подача газа прекратится с 7:00 среды, 28 февраля.
    Газовая конфорка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. ПАО "Одессагаз" направило предупреждение о том, что отключит город Теплодар в Одесской области от газоснабжения, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на КП "Одесская ТЭЦ-2".

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    "В связи со значительным долгом потребителей г. Теплодар за отопление в размере 4,3 млн гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", — говорится в заявлении.

    В случае непогашения долгов подача газа прекратится с 7:00 среды, 28 февраля.

    Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский сообщил, что Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% — до 101 миллиона кубометров. 

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