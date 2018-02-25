Город в Одесской области угрожают отключить от газа

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. ПАО "Одессагаз" направило предупреждение о том, что отключит город Теплодар в Одесской области от газоснабжения, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на КП "Одесская ТЭЦ-2".

"В связи со значительным долгом потребителей г. Теплодар за отопление в размере 4,3 млн гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", — говорится в заявлении.

В случае непогашения долгов подача газа прекратится с 7:00 среды, 28 февраля.

Ранее советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Белявский сообщил, что Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% — до 101 миллиона кубометров.