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    СМИ: "Газпром" не станет требовать деньги за газ для Л/ДНР

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    По словам источника, "Газпром" прекратил выставлять соответствующие накладные на газ "Нафтогазу" с начала года: "Счета не выставляли ни за январь 2018 года, ни за весь 2017 год".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" не будет требовать с украинского "Нафтогаза" плату за газ, поставленный на неподконтрольную территорию Донбасса, сообщил источник, пишет Экономическая правда.

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    По словам источника, "Газпром" прекратил выставлять соответствующие накладные "Нафтогаз" с начала года.

    "Счета не выставляли ни за январь 2018 года, ни за весь 2017 год", — сказал собеседник.

    Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

    Ранее "Газпром" с 1 по 17 февраля увеличил транзит природного газа через территорию Украины на 21,7% до 221,3 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз.

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