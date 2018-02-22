СМИ: "Газпром" не станет требовать деньги за газ для Л/ДНР

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" не будет требовать с украинского "Нафтогаза" плату за газ, поставленный на неподконтрольную территорию Донбасса, сообщил источник, пишет Экономическая правда.

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По словам источника, "Газпром" прекратил выставлять соответствующие накладные "Нафтогаз" с начала года.

"Счета не выставляли ни за январь 2018 года, ни за весь 2017 год", — сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Ранее "Газпром" с 1 по 17 февраля увеличил транзит природного газа через территорию Украины на 21,7% до 221,3 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз.