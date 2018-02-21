Потребление газа в Украине планирует сократить на 5 млрд кубометров

КИЕВ, 21 фев —РИА Новости Украина. Потребление газа в Украине планируется сократить на 5 млрд кубометров до 2022 года, заявил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

"Замещение потребления газа остается приоритетом Украины. К 2022 г. планируется сократить использование голубого топлива на 5 млрд куб. м", — написал Савчук на своей странице в Facebook.

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Он также уточнил, что развитие сферы по производству тепла обсуждалось на совещании с руководителем проекта USAID Муниципальная энергетическая реформа в Украине Дианой Корсакайте, председателем правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгием Гелетухой, представителями Гослесагентства и Минрегиона в рамках работы над законопроектом по созданию рынка твердого биотоплива в Украине.

На совещании были рассмотрены возможности использования различных видов биомассы в энергетических целях.

"Ежегодно в регионах Украины устанавливаются новые мощности, генерирующие тепло "не из газа". Соответственно растет и спрос на биомассу. Поэтому возникает необходимость создания прозрачного и конкурентного рынка твердого биотоплива. Это также предусмотрено утвержденной Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года", — добавил Савчук.

Накануне министр финансов Александр Данилюк заявил, что правительство Украины пока не утвердило формулу цены на газ для населения, дискуссия, в том числе с МВФ, продолжается.