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    Сказ про газ: повоняете и перестанете, а как иначе?

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    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (595)

    (обновлено: )621120
    Вариант, когда цены на газ могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ и ЕС не рассматривается - не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете, предупреждает эксперт Валентин Землянский.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Правительство подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены газа. Об этом пишет агентство "Українські новини". 

    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
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    По данным источников, знакомых с содержанием документов, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов. По ней цена газа для населения будет повышаться поэтапно — ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года. В итоге, к октябрю 2019 года она должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

    Таким образом правительству удастся избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

    Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятий теплокоммунэнерго на 3 года — до 1 апреля 2021 года.

    Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский на своей странице в Facebook изложил анализ происходящего с ценой на газ в стиле сказа:

    "Украина между Сциллой и Харибдой. В роли оных два известных американских комика-вышибалы мистер Гос и его брат мистер Деп. И ничего что они мужчины, сегодня так принято.

    Один, пусть это будет Гос, сильно сжимает нежные места Верховного главнокоммандующего на предмет создания Антикоррупционного суда. Жизнеспособного и созданного по правилам продиктованным Госом и Депом

    Второй, Деп, через известного мани-дилера для недоразвитых стран — МВФ, затягивает удавочку на шее нашего комманданте ПетеЧе в вопросе газовых тарифов с требованием установления единой рыночной цены.

    И прекратите смеятся, в МВФ не дураки сидят, единая рыночная — значит единая с промышленностью. И никого не волнует, что ценовые колебания промышленность покрывает за счет роста производимой продукции. Работать надо лучше, и вы сможете покрывать. Наверное…Потом…

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Но наш Команданте калач тертый. Понимает, что сам погибай, а товарища — утопи, глядишь и не погибнешь. Ставит задачу перед самым социальным в истории Украины Кабмином: Тарифы не поднимать, но дружить с МВФ. А без роста тарифов дружбы с дилером не выходит.

    А премьер, не смотри что рыночник Винницкий, он четко просекает, где базар гнилой. Понимает, что поставил перед ним Начальник вилку банальную, что в аналитическом простонародье цугцвангом зовется. Поднимешь тарифы — политический труп (народ закопает). Разорвешь отношения с МВФ — труп политический (свои прищучат).

    А главное. Что любое решение спровоцирует политический кризис, позволив обвинить Премьера во всех грехах вольных или невольных и даст Президенту право на роспуск парламента по причине неназначения отставленного Кабмина и досрочные выборы в Раду летом этого года. Об этом давно уже поговаривают в высоких кабинетах и низких кулуарах.

    Ой, что это я. Я же добрый (с). Да так вот.

    Кабмин предложил выход: рост на 2-3% в квартал, до с"аных веников, пока субсидии не составят 25% от общего числа домохозяйств. Или всего не останется 25% домохозяйств от числа получавших субсидии в 2017 году. Я так до конца и не понял.

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    Во-вторых, выгнать Нафтогаз из схемы поставок. Пусть приторговывает себе газиком для промышленности и ТКЭ. Потом и это заберем. Забрали бы и счаз, но сильно уж прочный ондулин положили Гос и Деп на крышу над зданием на Богдана Хмельницкого. Пока не пробивается. Поэтому пока анбандлнем ГТС, а там и с добычей разберемся. Времена-то меняются…

    И последнее, дорогие сограждане. Нам с этих разборок не обломится. Вариант, когда цены могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ м ЕС не рассматриваются. Не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете".

    Facebook Валентина Землянского
    Скриншот с Facebook

     

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