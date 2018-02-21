Сказ про газ: повоняете и перестанете, а как иначе?

РИА Новости Украина

Правительство подготовило еще один, совершенно новый вариант изменений методики определения цены газа. Об этом пишет агентство "Українські новини".

По данным источников, знакомых с содержанием документов, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов. По ней цена газа для населения будет повышаться поэтапно — ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля текущего года. В итоге, к октябрю 2019 года она должна будет вырасти по предварительным расчетам приблизительно на 16%.

Таким образом правительству удастся избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятий теплокоммунэнерго на 3 года — до 1 апреля 2021 года.

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский на своей странице в Facebook изложил анализ происходящего с ценой на газ в стиле сказа:

"Украина между Сциллой и Харибдой. В роли оных два известных американских комика-вышибалы мистер Гос и его брат мистер Деп. И ничего что они мужчины, сегодня так принято.

Один, пусть это будет Гос, сильно сжимает нежные места Верховного главнокоммандующего на предмет создания Антикоррупционного суда. Жизнеспособного и созданного по правилам продиктованным Госом и Депом

Второй, Деп, через известного мани-дилера для недоразвитых стран — МВФ, затягивает удавочку на шее нашего комманданте ПетеЧе в вопросе газовых тарифов с требованием установления единой рыночной цены.

И прекратите смеятся, в МВФ не дураки сидят, единая рыночная — значит единая с промышленностью. И никого не волнует, что ценовые колебания промышленность покрывает за счет роста производимой продукции. Работать надо лучше, и вы сможете покрывать. Наверное…Потом…

Но наш Команданте калач тертый. Понимает, что сам погибай, а товарища — утопи, глядишь и не погибнешь. Ставит задачу перед самым социальным в истории Украины Кабмином: Тарифы не поднимать, но дружить с МВФ. А без роста тарифов дружбы с дилером не выходит.

А премьер, не смотри что рыночник Винницкий, он четко просекает, где базар гнилой. Понимает, что поставил перед ним Начальник вилку банальную, что в аналитическом простонародье цугцвангом зовется. Поднимешь тарифы — политический труп (народ закопает). Разорвешь отношения с МВФ — труп политический (свои прищучат).

А главное. Что любое решение спровоцирует политический кризис, позволив обвинить Премьера во всех грехах вольных или невольных и даст Президенту право на роспуск парламента по причине неназначения отставленного Кабмина и досрочные выборы в Раду летом этого года. Об этом давно уже поговаривают в высоких кабинетах и низких кулуарах.

Ой, что это я. Я же добрый (с). Да так вот.

Кабмин предложил выход: рост на 2-3% в квартал, до с"аных веников, пока субсидии не составят 25% от общего числа домохозяйств. Или всего не останется 25% домохозяйств от числа получавших субсидии в 2017 году. Я так до конца и не понял.

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Во-вторых, выгнать Нафтогаз из схемы поставок. Пусть приторговывает себе газиком для промышленности и ТКЭ. Потом и это заберем. Забрали бы и счаз, но сильно уж прочный ондулин положили Гос и Деп на крышу над зданием на Богдана Хмельницкого. Пока не пробивается. Поэтому пока анбандлнем ГТС, а там и с добычей разберемся. Времена-то меняются…

И последнее, дорогие сограждане. Нам с этих разборок не обломится. Вариант, когда цены могут быть снижены путем пересмотра договоренностей с МВФ м ЕС не рассматриваются. Не за то майдан стоял и печенье получал. Так что, как сказал классик периода скакунов: повоняете и перестанете".