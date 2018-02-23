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    "Нафтогаз" заявил об отсутствии прогресса в переговорах с "Газпромом"

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (648)

    (обновлено: )31641
    По словам главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, прогресс в переговорах с "Нафтогазом" о покупке Киевом российского газа пока не достигнут.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН
    Стокгольм заставил. В Украину возвращается российский газ
    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Прогресс в переговорах между "Нафтогазом" и "Газпромом" о покупке Киевом российского газа пока не достигнут, заявил в пятницу глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

    "Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", — цитирует Коболева УНИАН.

    Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

    Смотрите также: "Нафтогаз" против "Газпрома. Кто кого победил в Стокгольме

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