"Нафтогаз" заявил об отсутствии прогресса в переговорах с "Газпромом"

УНИАН Стокгольм заставил. В Украину возвращается российский газ Прогресс в переговорах между "Нафтогазом" и "Газпромом" о покупке Киевом российского газа пока не достигнут, заявил в пятницу глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Переговоры с "Газпромом" не комментирую. Пока что прогресса нет… Но он будет", — цитирует Коболева УНИАН.

Стокгольмский арбитраж в декабре вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.

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