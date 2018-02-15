"Нафтогаз" снижает цены на газ почти на 11%

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз" Украины с марта снизитцены на газ для промышленных потребителей на 10,8%, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Минимальная цена снизится с 9,195 тысячи гривен (345 долларов) за 1 тысячу кубометров в феврале до 8,2 тысячи гривен (308 долларов) с учетом НДС. Ранее "Нафтогаз" снизил цены для промпотребителей на февраль по сравнению с прошлым месяцем на 6%.

При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с марта снизится на 10,6% — с 10,141 тысячи гривен (381 доллар) до 9,063 тысячи гривен (341 доллар) за 1 тысячу кубометров.

С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.

Как ранее сообщил "Нафтогаз", газа в украинских газохранилищах хватит до конца отопительного сезона.