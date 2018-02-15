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    Экономика

    "Нафтогаз" снижает цены на газ почти на 11%

    (обновлено: )63804
    Минимальная цена снизится с 9,195 тысячи гривен (345 долларов) за 1 тысячу кубометров в феврале до 8,2 тысячи гривен (308 долларов) с учетом НДС.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз" Украины с марта снизитцены на газ для промышленных потребителей на 10,8%, сообщила в четверг пресс-служба компании.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    "Нафтогаз" обречен платить "Газпрому" - Корольчук

    Минимальная цена снизится с 9,195 тысячи гривен (345 долларов) за 1 тысячу кубометров в феврале до 8,2 тысячи гривен (308 долларов) с учетом НДС. Ранее "Нафтогаз" снизил цены для промпотребителей на февраль по сравнению с прошлым месяцем на 6%.

    При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с марта снизится на 10,6% — с 10,141 тысячи гривен (381 доллар) до 9,063 тысячи гривен (341 доллар) за 1 тысячу кубометров.

    С 1 октября 2015 года на Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.

    Как ранее сообщил "Нафтогаз", газа в украинских газохранилищах хватит до конца отопительного сезона.

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