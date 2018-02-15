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    Украина снизила запасы газа в подземных хранилищах

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    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону.
    Газораспределительная станция в селе Боярка
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 13 февраля составил 11,438 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,74%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза", обнародованные накануне вечером.

    Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 36,96% с 37,23% в предыдущий день.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко осенью говорил, что газа в ПХГ Украины более чем достаточно для прохождения отопительного сезона. Кроме того, он отмечал, что "Нафтогаз" ожидает сокращения потребления газа в Украине в текущем зимнем сезоне примерно на 5% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. По данным "Укртрансгаза", Украина отобрала за отопительный сезон 2016-2017 годов 6,7 миллиарда кубометров газа из ПХГ — на 21% меньше, чем в предыдущем периоде.

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    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев 17 января заявил, что госкомпания намерена возобновить закупки у "Газпрома" в первом квартале 2018 года, если российская сторона "будет адекватна" в реализации решения Стокгольмского арбитража по спору о контракте на поставки российского газа. Однако 19 января глава Минэнерго страны Игорь Насалик сообщил, что кабмин Украины, утверждая финплан "Нафтогаза" на 2018 год, не рассматривал возможность закупки российского газа, а руководитель "Нафтогаза" не синхронизировал свое заявление с министерством.

    Между тем, 7 февраля Коболев сказал, что "Нафтогаз" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте текущего года.

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