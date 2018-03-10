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    Теплодар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Газовая конфорка
    На грани коммунального ЧП. Мэр города под Одессой успокоил жителей
    18:54 26.02.2018
    281Украина остановилась в снежных заносах
    По словам мэра Теплодара Михаила Жовнира, на сегодняшний день угроза отключения города от централизованного отопления миновала. Он сообщил, что половина долга выплачена.
    Газовая конфорка
    Город в Одесской области угрожают отключить от газа
    16:28 25.02.2018
    951Украина остановилась в снежных заносах
    Долги Теплодара за отопление по состоянию на 22 февраля достигли 4,3 миллиона гривен. В случае непогашения долгов подача газа прекратится с 7:00 среды, 28 февраля.
    Пункт обогрева в Теплодаре
    Ситуация в Теплодаре: как жители пытаются согреться 
    22:50 05.11.2016
    1608Теплодар без тепла. В Одесской области замерзает целый город
    В Теплодаре Одесской области тепла нет как в жилых домах, так и в медицинских и учебных учреждениях. Спасатели развернули мобильные пункты обогрева для граждан и полевые кухни.
    Ситуация в Теплодаре
    Спецкор: в Одесской области нет отопления из-за 4 млн гривен долга "Нафтогазу"
    20:30 05.11.2016
    1242Теплодар без тепла. В Одесской области замерзает целый город
    Специальный корреспондент из Одессы Александр Полуев в эфире "ГС" рассказал, почему до сих пор не только жилые дома, но и больницы Теплодара Одесской области остаются без тепла.
    Пункт обогрева в Теплодаре
    Теплодару угрожают разрывы теплосетей после наступления морозов - спецкор
    17:53 05.11.2016
    1190Теплодар без тепла. В Одесской области замерзает целый город
    Специальный корреспондент из Одессы Александр Полуев в эфире "ГС" рассказал, какие меры будут приниматься властями Теплодара Одесской области, если отопление в городе не включат в ближайшее время.
    Пункт обогрева в Теплодаре
    Теплодар: город замерзает, детей согревают бутылками с горячей водой – спецкор
    16:38 05.11.2016
    6459Теплодар без тепла. В Одесской области замерзает целый город
    Спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Полуев сообщил, что если в Теплодар не подадут тепло до морозов, то пострадают теплосети – замерзшая вода может разорвать трубы изнутри.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Газовая конфорка
    Город в Одесской области угрожают отключить от газа
    16:28 25.02.2018
    951
    Долги Теплодара за отопление по состоянию на 22 февраля достигли 4,3 миллиона гривен. В случае непогашения долгов подача газа прекратится с 7:00 среды, 28 февраля.
    Газовая конфорка
    На грани коммунального ЧП. Мэр города под Одессой успокоил жителей
    18:54 26.02.2018
    281
    По словам мэра Теплодара Михаила Жовнира, на сегодняшний день угроза отключения города от централизованного отопления миновала. Он сообщил, что половина долга выплачена.
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