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Теплодар
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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На грани коммунального ЧП. Мэр города под Одессой успокоил жителей
18:54 26.02.2018
281
Украина остановилась в снежных заносах
По словам мэра Теплодара Михаила Жовнира, на сегодняшний день угроза отключения города от централизованного отопления миновала. Он сообщил, что половина долга выплачена.
Город в Одесской области угрожают отключить от газа
16:28 25.02.2018
951
Украина остановилась в снежных заносах
Долги Теплодара за отопление по состоянию на 22 февраля достигли 4,3 миллиона гривен. В случае непогашения долгов подача газа прекратится с 7:00 среды, 28 февраля.
Ситуация в Теплодаре: как жители пытаются согреться
22:50 05.11.2016
1608
Теплодар без тепла. В Одесской области замерзает целый город
В Теплодаре Одесской области тепла нет как в жилых домах, так и в медицинских и учебных учреждениях. Спасатели развернули мобильные пункты обогрева для граждан и полевые кухни.
Спецкор: в Одесской области нет отопления из-за 4 млн гривен долга "Нафтогазу"
20:30 05.11.2016
1242
Теплодар без тепла. В Одесской области замерзает целый город
Специальный корреспондент из Одессы Александр Полуев в эфире "ГС" рассказал, почему до сих пор не только жилые дома, но и больницы Теплодара Одесской области остаются без тепла.
Теплодару угрожают разрывы теплосетей после наступления морозов - спецкор
17:53 05.11.2016
1190
Теплодар без тепла. В Одесской области замерзает целый город
Специальный корреспондент из Одессы Александр Полуев в эфире "ГС" рассказал, какие меры будут приниматься властями Теплодара Одесской области, если отопление в городе не включат в ближайшее время.
Теплодар: город замерзает, детей согревают бутылками с горячей водой – спецкор
16:38 05.11.2016
6459
Теплодар без тепла. В Одесской области замерзает целый город
Спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Полуев сообщил, что если в Теплодар не подадут тепло до морозов, то пострадают теплосети – замерзшая вода может разорвать трубы изнутри.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
Город в Одесской области угрожают отключить от газа
16:28 25.02.2018
951
Долги Теплодара за отопление по состоянию на 22 февраля достигли 4,3 миллиона гривен. В случае непогашения долгов подача газа прекратится с 7:00 среды, 28 февраля.
На грани коммунального ЧП. Мэр города под Одессой успокоил жителей
18:54 26.02.2018
281
По словам мэра Теплодара Михаила Жовнира, на сегодняшний день угроза отключения города от централизованного отопления миновала. Он сообщил, что половина долга выплачена.
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