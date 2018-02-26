наверх
26.02.201820:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    На грани коммунального ЧП. Мэр города под Одессой успокоил жителей

    Тема:

    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (199)

    (обновлено: )168
    По словам мэра Теплодара Михаила Жовнира, на сегодняшний день угроза отключения города от централизованного отопления миновала. Он сообщил, что половина долга выплачена.
    Газовая конфорка
    flickr.com/rhodesj

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Отключения теплоснабжения в Теплодаре Одесской области не будет. Об этом в ходе заседания штаба по техногенной безопасности и борьбе с чрезвычайными ситуациями в Одесской облгосадминистрации сообщил мэр города Михаил Жовнир, пишет Думская.

    По его словам, на сегодняшний день угроза отключения города от централизованного отопления миновала.

    Смотре также: Коммунальное ЧП: как Харьков выживал без тепла в лютый мороз

    "У нас был долг более 400 тысяч гривен, половину из которых сегодня выплатили. Номинации на поставку газа в марте получены, поэтому ситуация нормализуется", — заверил Жовнир.

    Ранее ПАО "Одессагаз" направило предупреждение о том, что отключит город Теплодар от газоснабжения в связи со значительным долгом потребителей за отопление в размере 4,3 млн гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?