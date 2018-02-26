На грани коммунального ЧП. Мэр города под Одессой успокоил жителей

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Отключения теплоснабжения в Теплодаре Одесской области не будет. Об этом в ходе заседания штаба по техногенной безопасности и борьбе с чрезвычайными ситуациями в Одесской облгосадминистрации сообщил мэр города Михаил Жовнир, пишет Думская.

По его словам, на сегодняшний день угроза отключения города от централизованного отопления миновала.

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"У нас был долг более 400 тысяч гривен, половину из которых сегодня выплатили. Номинации на поставку газа в марте получены, поэтому ситуация нормализуется", — заверил Жовнир.

Ранее ПАО "Одессагаз" направило предупреждение о том, что отключит город Теплодар от газоснабжения в связи со значительным долгом потребителей за отопление в размере 4,3 млн гривен.