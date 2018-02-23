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    В ГПУ не исключают уголовных дел "из-за саботажа Печерского суда"

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    Замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что "наиболее болезненным на сегодняшний день является получение разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко" Печерским райсудом Киева. .
    Здание ГПУ в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Заместитель генерального прокурора Евгений Енин обвинил Печерский районный суд Киева в саботаже решения о получении разрешения на заочное осуждение беглого бизнесмена Сергея Курченко. По его мнению, из-за таких действий суда могут быть открыты уголовные производства.

    "Наиболее болезненным на сегодняшний день является получение разрешения на заочное осуждение Сергея Курченко. Фактически сегодня мы столкнулись с откровенным саботажем со стороны украинских судов", — заявил Енин в эфире "5 канала".

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    Он добавил, что первое ходатайство о применении заочной процедуры по Курченко было подано ГПУ ровно год назад.

    "Наши судьи (Печерский суд районный суд — Ред.) максимально пытаются затянуть принятие соответствующих процессуальных решений. Все время мы наблюдаем перенос дат судебных заседаний на месяц, на полтора из-за ряда технических причин — неявки адвоката окончания рабочего времени в суде, самоотвод", — рассказал заместитель генерального прокурора.

    Енин подчеркнул, что прокуратура внимательно наблюдает за действиями судов.

    "Мы внимательно анализируем действия и процессуальные решения каждого из судов и не могу исключать, что правоохранительными органами будет возбуждено уголовное производство по статье 256 УК, предусматривающей уголовную ответственность за содействие преступной организации", — предположил он.

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    При этом представитель ГПУ не уточнил, может ли быть сговор между судьями и Курченко

    "Мы рассматриваем Сергея Курченко как одного из лидеров преступной организации времен Януковича, ему объявлено подозрение по целому ряду уголовных производств и мы не рассматриваем те или иные активы, деньги или объекты недвижимости, которые принадлежали непосредственно Курченко, его помощникам или его окружению. Мы рассматриваем указанные активы как собственность преступной организации", — уточнил Енин.

    Ранее, напомним,Енин заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший чиновники Сергей Арбузов, Александр Клименко вместе с бизнесменом Сергеем Курченко намеревались дискредитировать расследование некоторых дел Генеральной прокуратуры Украины посредством подконтрольных им СМИ.

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