Замгенпрокурора: Саакашвили подтвердил факт разговора с Курченко

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина.

Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили подтвердил факт разговора со скрывающимся в России бизнесменом Сергеем Курченко, сообщил замгенпрокурора Евгений Енин "Українським Новинам ".

"Он (Саакашвили) придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, — фактически не отрицает факт разговора с Курченко. Поэтому с учетом резонанса в обществе принято решение на данном этапе не продлевать меру пресечения", — отметил он

По его словам, решение о продлении меры пресечения является прерогативой следователя и процессуального руководителя.

Напомним, Киевский апелляционный админсуд 5 февраля отклонил жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите