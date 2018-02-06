наверх
06.02.201818:01
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Общество

    Замгенпрокурора: Саакашвили подтвердил факт разговора с Курченко

    (обновлено: )19601
    По словам замгенпрокурора, Саакашвили "придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины".
    Митинг партии М. Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. 

    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua
    Протестные выходные: "еврономера" наступают, ультиматум Саакашвили
    Бывший Президент Грузии, лидер политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили подтвердил факт разговора со скрывающимся в России бизнесменом Сергеем Курченко, сообщил замгенпрокурора Евгений Енин "Українським Новинам".

    "Он (Саакашвили) придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, — фактически не отрицает факт разговора с Курченко. Поэтому с учетом резонанса в обществе принято решение на данном этапе не продлевать меру пресечения", — отметил он

    По его словам, решение о продлении меры пресечения является прерогативой следователя и процессуального руководителя.

    Напомним, Киевский апелляционный админсуд 5 февраля отклонил жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину