Истек срок ночного домашнего ареста для Саакашвили - адвокат

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 22.00 до 7.00) и ограничения выезда из Киева без разрешения прокурора для бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об окончании срока меры пресечения заявляет адвокат политика Руслан Чорнолуцкий.

"Попытка вручить и огласить подозрение Михаилу Саакашвили датируется и исчисляется Генпрокуратурой в деле от 5 декабря. В этом случае сроки действия примененной к Саакашвили меры пресечения исчисляются от 5 декабря, с момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя если точнее, ему о подозрении заочно объявили и отправили почтой данный документ лишь 6 декабря 2017 года. Таким образом, применяя арифметику уголовно—процессуального законодательства, срок истечения меры пресечения, согласно решения Апелляционного суда г.Киева заканчивается 5 февраля — и уже в ночь на 6 февраля 2018 года мера пресечения автоматически аннулируется", — написал Чорнолуцкий на своей странице в Facebook.

По данным Чорнолуцкого, "срок досудебного расследования так называемого дела "Курченко-Дангадзе" был в январе этого года продлен постановлением замгенпрокурора до мая 2018 года".

Напомним, что решение о ночном домашнем аресте для Саакашвили было принято Апелляционным судом Киева 26 января по ходатайству Генеральной прокуратуры, которая подозревает политика в незаконном получении финансирования на проведение акций протеста.

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Кроме того, Киевский апелляционный админсуд 5 февраля отклонил жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите