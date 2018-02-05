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    Корнейчук: Саакашвили помогает власти выпустить "лишний пар"

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (11)

    (обновлено: )20401
    Главная задача Саакашвили от Порошенко - это имитация народных протестов и хоть какой-то оппозиционной деятельности в стране. Чтобы ограбленные украинцы реально не вышли против власти, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua/rus/
    Саакашвили, люди в черном и флаг США. Марш в Киеве за импичмент Порошенко

    В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева начался марш лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили за импичмент Петра Порошенко. Маршрут заявлен традиционный — от парка Шевченко, далее по Крещатику и на Майдан. Решение возобновить акции протеста экс-президент Грузии озвучил после проигрыша в Апелляционном суде, который приговорил Саакашвили к ночному домашнему аресту. 

    Однако на этот раз не факт, что все пройдет столь гладко, как было накануне. 3 февраля, на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену, чтобы Саакашвили негде было проводить свой массовый флешмоб, в ходе которого будут требовать принятия закона об импичменте, который позволит инициировать отставку президента Петра Порошенко.

    pravda.com.ua/rus/
    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко

    "На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть  свою сцену и людям негде было стать. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку. Сейчас как ни когда важно быть вместе, быть в массе", — заявил Михаил Саакашвили.

    Но, как считает политолог Дмитрий Корнейчук, все заявленное Саакашвили на самом деле манипуляции.

    Рудяков о протестном потенциале геополитического беглеца Саакашвили. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Рудяков о протестном потенциале "геополитического беглеца" Саакашвили

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    "Мне говорят: если у Саакашвили "договорняк" с Порошенко, то как бы ему разрешили ТАКОЕ про президента говорить. Поясняю. Во-первых, критикуя последними словами Порошенко, Саакашвили с точки зрения психологии дает народу эмоциональную разрядку. Мол, вот человек говорит про власть то, что мы сами думаем. Суть политтехнологии в том, что Саакашвили для власти выступает в роли "сброса лишнего пара из котла". И народ продолжает дальше сидеть по домам, сложа руки. Кроме того, народ же должен поверить, что Саакашвили якобы враг Порошенко, хотя вчера они были лучшими друзьями. Поэтому пришлось придумать и про лишение гражданства, и крыть последними словами.

    Во-вторых, все речи Саакашвили являются манипуляцией. Мол, мы должны давить на Порошенко, но при этом с ним и договариваться. Иными словами, продолжать что-то ждать. Примерно так до весны 2019-го", — подчеркивает политолог.  

    "Все, что не делает Саакашвили, он делает с оглядкой на Банковую.

    В целом, как я уже говорил, главная задача Саакашвили от Порошенко — это имитация народных протестов и хоть какой-то оппозиционной деятельности в стране. Чтобы ограбленные украинцы реально не вышли против власти. И Порошенко мог спокойно закончить свой президентский срок и вынести последнее из страны. Ну, а вы слушайте Саакашвили и дальше. Говорит же красиво про барыг…", — отмечает Корнейчук.

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