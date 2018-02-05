Корнейчук: Саакашвили помогает власти выпустить "лишний пар"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина
В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева начался марш лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили за импичмент Петра Порошенко. Маршрут заявлен традиционный — от парка Шевченко, далее по Крещатику и на Майдан. Решение возобновить акции протеста экс-президент Грузии озвучил после проигрыша в Апелляционном суде, который приговорил Саакашвили к ночному домашнему аресту.
Однако на этот раз не факт, что все пройдет столь гладко, как было накануне. 3 февраля, на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену, чтобы Саакашвили негде было проводить свой массовый флешмоб, в ходе которого будут требовать принятия закона об импичменте, который позволит инициировать отставку президента Петра Порошенко.
"На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену и людям негде было стать. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку. Сейчас как ни когда важно быть вместе, быть в массе", — заявил Михаил Саакашвили.
Но, как считает политолог Дмитрий Корнейчук, все заявленное Саакашвили на самом деле манипуляции.
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"Мне говорят: если у Саакашвили "договорняк" с Порошенко, то как бы ему разрешили ТАКОЕ про президента говорить. Поясняю. Во-первых, критикуя последними словами Порошенко, Саакашвили с точки зрения психологии дает народу эмоциональную разрядку. Мол, вот человек говорит про власть то, что мы сами думаем. Суть политтехнологии в том, что Саакашвили для власти выступает в роли "сброса лишнего пара из котла". И народ продолжает дальше сидеть по домам, сложа руки. Кроме того, народ же должен поверить, что Саакашвили якобы враг Порошенко, хотя вчера они были лучшими друзьями. Поэтому пришлось придумать и про лишение гражданства, и крыть последними словами.
Во-вторых, все речи Саакашвили являются манипуляцией. Мол, мы должны давить на Порошенко, но при этом с ним и договариваться. Иными словами, продолжать что-то ждать. Примерно так до весны 2019-го", — подчеркивает политолог.
"Все, что не делает Саакашвили, он делает с оглядкой на Банковую.
В целом, как я уже говорил, главная задача Саакашвили от Порошенко — это имитация народных протестов и хоть какой-то оппозиционной деятельности в стране. Чтобы ограбленные украинцы реально не вышли против власти. И Порошенко мог спокойно закончить свой президентский срок и вынести последнее из страны. Ну, а вы слушайте Саакашвили и дальше. Говорит же красиво про барыг…", — отмечает Корнейчук.