Суд отклонил жалобу Саакашвили на отказ предоставить убежище

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный админсуд отклонил жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

"Суд постановил — апелляционную жалобу представителя Саакашвили Руслана Чернолуцкого оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда Киева от 3 января без изменений", — зачитал решение председательствующий на заседании судья Андрей Коротких.

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Решение может быть обжаловано в кассационном порядке.