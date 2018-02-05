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    Суд отклонил жалобу Саакашвили на отказ предоставить убежище

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (11)

    (обновлено: )24310
    Киевский апелляционный админсуд постановил оставить апелляционную жалобу представителя Михаила Саакашвили Руслана Чернолуцкого без удовлетворения, а решение Окружного админсуда - без изменений.
    Михаил Саакашвили (слева). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Киевский апелляционный админсуд отклонил жалобу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, передает корреспондент РИА Новости.

    Сторонники Саакашвили проводят марш в центре Киева за импичмент Порошенко
    pravda.com.ua/rus/
    Саакашвили, люди в черном и флаг США. Марш в Киеве за импичмент Порошенко

    Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

    "Суд постановил — апелляционную жалобу представителя Саакашвили Руслана Чернолуцкого оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда Киева от 3 января без изменений", — зачитал решение председательствующий на заседании судья Андрей Коротких.

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    Решение может быть обжаловано в кассационном порядке.

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