Al Jazeera: Курченко в Москве часто встречается с российскими властями

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Украинский бизнесмен Сергей Курченко, скрывающийся в России, часто ездит на встречи в российские правительственные ведомства, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на бывших водителей беглого бизнесмена.

"Они регулярно возили его в администрацию президента, министерство экономического развития и министерство природных ресурсов, а также в многочисленные банки и государственные энергетические компании", – говорится в публикации.

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Издание напоминает, что украинские спецслужбы подозревают Курченко в торговых операциях с бензином, газом и углем на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Утверждается, что журналистам удалось заснять кортеж Курченко в Москве.

По информации Al Jazeera, каждый день, за исключениям воскресенья, кортеж из пяти машин привозит украинского бизнесмена в его офис в центре Москвы. Одна из машин оборудована глушителем мобильной связи с радиусом 200 метров. Другой автомобиль, гововрится в публикации, переделан в скорую помощь. По словам водителей, это сделали после того, как у Курченко произошел конфликт с чеченским бизнесменом в ресторане.

Также сообщается, что охрана Курченко состоит из 18 бывших российских спецназовцев.

Ранее беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что подает в суд на телеканал Al Jazeera из-за сюжета о нем. Он намерен требовать компенсации в 20 миллионов долларов.

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В недавнем расследовании телеканала журналисты рассказывали о приобретении Онищенко и бизнесменом Павлом Фуксом у украинского бизнесмена Сергея Курченко компании, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, ранее глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева опровергла распространенную Al Jazeera информации о содействии бывшему президенту Виктору Януковичу в выведении его активов за границу.