Суд отказался передать медиахолдинг Курченко в управление государства

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управления коррупционными активами.

Об этом говорится в материалах суда, сообщает Экономическая правда.

Арест на активы был наложен в рамках уголовного производства против владельца "Восточно топливно-энергетической компании" Сергея Курченко.

Все арестованное недвижимое, движимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности медиахолдинга признаны Генеральной прокуратурой 9 января вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Прокуратура отмечает, что передача имущества холдинга в управление Нацагентству является объективной необходимостью в целях исключения возможности подозреваемому продолжать получать незаконные доходы и материальные блага.

Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурором не представлено доказательств, подтверждающих, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума (около 350 тыс грн), как и не представлено доказательств обращения к владельцу указанного имущества о получении согласия на его передачу Нацагентству.

Кроме того, суд отметил, что ценные бумаги, корпоративные права и имущественные права интеллектуальной собственности не подпадают под определение вещественных доказательств в уголовном производстве, поскольку не являются материальными объектами, которые могут сохранить следы преступлений.

Напомним, Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH, который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко.