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    Политика

    Курченко резко отреагировал на арест имущества UMH

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    (обновлено: )23410
    По словам олигарха Сергея Курченко, решение суда по аресту имущества холдинга UMH - "не что иное как агония режима и попытки расправы над теми немногими бизнесменами, которые не пошли на сотрудничество с "коррупционным жиробасом" Порошенко".
    Сергей Курченко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Олигарх Сергей Курченко прокомментировал решение Печерского районного суда Киева об аресте ценных бумаг, корпоративных и интеллектуальных прав, а также части недвижимого имущества холдинга UMH, сообщает пресс-служба бизнесмена.

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    Как утверждает владелец холдинга, данное решение суда и действия власти "не что иное как агония режима и попытки расправы над теми немногими бизнесменами, которые не пошли на сотрудничество с "коррупционным жиробасом" Порошенко".

    "Расцениваю действия как мелко пакостную месть со стороны Порошенко и Луценко за то, что я обвинил их во лжи и обратился в суд по защите моей чести и достоинства (речь о том, что Курченко обвинили в финансировании МихоМайдана — Ред.)", — прокомментировал Курченко.

    По его словам, это выглядит как попытка рейдерского захвата UMH.

    "Необходимо напомнить, что все три года пребывания у власти Порошенко руками своих кумовей пытается "отжать" у меня холдинг. В который раз отвечаю вам — захлебнетесь", — цитирует пресс-служба слова бизнесмена.

    "Расцениваю это прямым давлением на холдинг и на журналистов, которые объективно освещают события в Украине и по своей сути являются оппозиционными к нынешнему режиму" — подытожил он.

    В пресс-службе сообщают, что после изучения решения суда юристами будут приняты все меры по защите холдинга и его журналистов.

    Напомним, Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH, который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко.

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