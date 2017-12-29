Курченко резко отреагировал на арест имущества UMH

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Олигарх Сергей Курченко прокомментировал решение Печерского районного суда Киева об аресте ценных бумаг, корпоративных и интеллектуальных прав, а также части недвижимого имущества холдинга UMH, сообщает пресс-служба бизнесмена.

Как утверждает владелец холдинга, данное решение суда и действия власти "не что иное как агония режима и попытки расправы над теми немногими бизнесменами, которые не пошли на сотрудничество с "коррупционным жиробасом" Порошенко".

"Расцениваю действия как мелко пакостную месть со стороны Порошенко и Луценко за то, что я обвинил их во лжи и обратился в суд по защите моей чести и достоинства (речь о том, что Курченко обвинили в финансировании МихоМайдана — Ред.)", — прокомментировал Курченко.

По его словам, это выглядит как попытка рейдерского захвата UMH.

"Необходимо напомнить, что все три года пребывания у власти Порошенко руками своих кумовей пытается "отжать" у меня холдинг. В который раз отвечаю вам — захлебнетесь", — цитирует пресс-служба слова бизнесмена.

"Расцениваю это прямым давлением на холдинг и на журналистов, которые объективно освещают события в Украине и по своей сути являются оппозиционными к нынешнему режиму" — подытожил он.

В пресс-службе сообщают, что после изучения решения суда юристами будут приняты все меры по защите холдинга и его журналистов.

Напомним, Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH, который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко.