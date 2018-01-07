Онищенко и Фукс купили у Курченко права на "деньги Януковича" - СМИ

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

Олигархи Александр Онищенко и Павел Фукс приобрели у беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича, говорится в расследовании Al Jazeera, передает "Экономическая правда ".

В распоряжении телеканала оказался контракт, согласно которому Онищенко и Фукс являются сторонами в этой сделке. Также документы свидетельствуют, что продавцом был Сергей Курченко.

По данным СМИ, Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30 миллионов долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) за кипрскую компанию Quickpace Limited, что держала облигации на сумму 160 млн долларов и наличные деньги, которые были заморожены украинским судом.

В пункте 4.4 контракта говорится, что "стороны обязуются совместно предпринимать действия для снятия ареста со счетов Quickpace Limited".

Сам Онищенко заявил каналу, что не видит ничего плохого в покупке компании, занимающейся замороженными активами.

"Вы можете купить [актив] дешево и попытаться решить проблему, чтобы заработать деньги", — сказал он "Аль-Джазире".

Также Онищенко подтвердил роль Фукса и Курченко в сделке, но отрицал, что сделка состоялась.

Однако кипрский адвокат и НАБУ, которые работали над сделкой, подтвердили, что продажа Quickpace прошла, и документы компании фиксируют передачу права собственности одной из компаний Фукса.

В распоряжении "Аль-Джазиры" также имеется запись, свидетельствующая о первоначальном взносе в размере 2 млн долларов со счета в Barclays Bank на другой, латвийский Norvic Banka.

В настоящее время Quickpace принадлежит Evermore Property Holdings Limited, кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит Dorchester International Incorporated, владельцем которой является Павел Фукс.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH, который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко.