Суд арестовал ценные бумаги и часть имущества медиахолдинга Курченко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги и корпоративные права медиахолдинга UMH, который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко, сообщается в решении суда, которое опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора и следователей Генпрокуратуры, которые ведут расследование преступлений, совершенных бывшим президентом Виктором Януковичем, и наложил арест на корпоративные, интеллектуальные права, а также на часть недвижимого имущества, принадлежащего холдингу.

Правоохранители мотивировали свое ходатайство тем, что указанные активы связаны с расследованием преступлений, совершенных бывшим президентом, и присвоением имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением организованной группой в особо крупных размерах, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, медиахолдинг UMH, "Газ Украины", владелец и президент футбольного клуба "Металлист" (Харьков). Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк", в которых введена временная администрация. Генпрокуратура обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В рамках расследования был наложен арест на 75 тысяч тонн нефтепродуктов, а также на имущество и земельный участок Одесского НПЗ. Сообщалось, что эти нефтепродукты будут проданы на аукционе.