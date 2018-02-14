В Луганске прошел митинг в честь освобождения от фашистских захватчиков

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Митинг в честь 75-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков прошел в городе при участии первых лиц правительства самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости.

"Сегодня исполняется 75 лет с того момента, когда наши деды и прадеды совершили свой бессмертный подвиг и защитили наш Луганск, освободили от немецко-фашистских захватчиков. История повторяется, и сегодня уже украинский нацизм стоит у наших ворот, желая стереть с лица земли мирное население Донбасса", — обратился к присутствующим и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, сейчас на защиту рубежей республики поднялись "все те, кто в состоянии выполнить воинский долг с оружием в руках".

"Я уверен, у нас все получится, я уверен мы останемся верными нашей истории и будем достойными потомками наших дедов… Я уверен победа будет за нами", — сказал Пасечник.

Во время митинга стартовала общественная патриотическая акция "Знамя Победы". И.о. главы республики передал представителям школ города копии боевых знамен 18-го стрелкового корпуса, 279-й, 243-й, 59-й стрелковых дивизий и 267-й штурмовой авиационной дивизии, участвовавших в освобождении Луганска в 1943 году. После чего знамённые группы на автомобилях марки "Победа" доставили их в школы. Кроме того, перед собравшимися выступил очевидец боев за Луганск в 1943 году, ветеран ВОВ Филипп Шишаков.

lug-info.com Митинг в честь 75-й годовщины освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков

"Чем дальше в глубь истории уходят годы великих сражений Великой Отечественной Войны, тем ярче предстоит образ солдата-победителя, солдата-освободителя, в том числе и освободителей нашего города", — сказал ветеран.

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После митинга в зале Луганской академической филармонии и.о. главы ЛНР наградил ветеранов ВОВ поздравительными адресами, а участника боевых действий 1943 года, освободителя Луганска от немецко-фашистских захватчиков 98-летнего Николая Зелинского почетным знаком ЛНР "Битва за Луганск".

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы. Практическим итогом переговоров 11-12 февраля 2015 года в Минске стали два документа. Первый — комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, — приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Вторым документом стала Декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".