В ЛНР опровергли информацию о взятии силовиками Новоалександровки

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что село Новоалександровка на линии соприкосновения в Донбассе и ранее находилось под контролем Вооруженных сил Украины.

Ранее на сайте Минобороны Украины со ссылкой на сюжет военного телевидения Украины заявили, что силовики взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.

"Село Новоалександровка с окончанием активных боевых действий находится на территории, подконтрольной Украине, а в самом населенном пункте дислоцируется 108 отдельный горно-штурмовой батальон Вооруженных сил Украины", — заявил журналистам Марочко, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, сам населенный пункт находится от линии соприкосновения на расстоянии 1800 метров в глубину позиций силовиков. Он уточнил, что Народной милицией не зафиксировано выдвижение сил и средств ВС Украины и взятие ими под контроль районов и участков на территории ЛНР.

"Данное заявление расценивается не только как подготовка к наступательным действиям со стороны Украины, но и как информационная провокация, призванная подготовить общественность к этому наступлению на данном направлении", — заявил представитель оборонного ведомства.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.