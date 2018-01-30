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    Общество

    Киев снова прекратил подачу воды в ЛНР

    (обновлено: )108403
    По данным "Луганского энергетического объединения", долг сформировался за счет невыплат со стороны ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неподконтрольную Киеву территорию.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Луганское энергетическое объединение (ЛЭО) прекратило подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику из-за долгов, говорится в сообщении украинского предприятия во вторник в Facebook.

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    Оксана Блищик/Facebook
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    В прошлом году ЛЭО уже обесточивало Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, из-за чего прекращалось водоснабжение Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

    Во вторник в пресс-службе предприятия "Лугансквода" сообщили РИА Новости, что Петровский водозабор Попаснянского водоканала, обеспечивающий водой жителей неподконтрольной Киеву территории Луганской области, без объяснения причин прекратил подачу воды на территорию ЛНР.

    "Сегодня, 30 января, Луганское энергетическое объединение провело обесточивание Петровской насосной станции (Петровский водозабор) Попаснянского водоканала, который обеспечивает водой жителей неконтролируемой территории Луганской области, в частности, часть полумиллионного города Луганск и некоторые окрестные населенные пункты. Причиной обесточивания является долг водоканала, который по состоянию на 30 января составляет около 173 миллионов гривен (около 6 миллионов долларов)", — говорится в сообщении.

    По данным ЛЭО, долг сформировался как раз за счет невыплат со стороны ЛНР, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неподконтрольную Киеву территорию. Предприятие отмечает, что при этом долги Попаснянского водоканала постоянно растут.

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