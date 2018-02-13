Полицию Украины обвиняют в использовании незаконных алкотестеров

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины использует алкостеры, у которых просрочена сертификация, заявил бывший сотрудник Департамента ГАИ Украины Геннадий Гребнев.

По его словам, устройство Drager Alcotest 6810, с помощью которого осуществляется проверка водителей на алкогольное опьянение, на данный момент не имеет сертификации. Срок сертификата на прибор контроля закончился 10 февраля 2015 года.

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В доказательство своих слов Гребнев опубликовал в Facebook официальный ответ заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. В документе приводится информация о том, что в Госреестре медтехники и изделий медицинского назначения информации о Drager Alcotest 6810 нет. А также нет абсолютно никаких данных от органов оценки соответствия в госслужбе по лекарственных средствам.

Копия документа facebook.com/g.grebnov Ответ Минздрава об использовании алкотестеров Нацполиции Украины

Бывший работник ГАИ считает, что все освидетельствования с использованием Dräger можно считать незаконными. Других алкотестеров в наличии украинской полиции нет.

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