наверх
13.02.201812:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Общество

    Полицию Украины обвиняют в использовании незаконных алкотестеров

    (обновлено: )15220
    Бывший работник украинского ГАИ опубликовал ответ Министерства здравоохранения, которое сообщило, что устройство Drager Alcotest 6810 имеет просроченную сертификацию.
    Пьяный генерал Николай Петрушенко
    Думская.net

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины использует алкостеры, у которых просрочена сертификация, заявил бывший сотрудник Департамента ГАИ Украины Геннадий Гребнев.

    По его словам, устройство Drager Alcotest 6810, с помощью которого осуществляется проверка водителей на алкогольное опьянение, на данный момент не имеет сертификации. Срок сертификата на прибор контроля закончился 10 февраля 2015 года.

    Смотрите также: Пьяный военком на BMW разбил два авто под Киевом

    В доказательство своих слов Гребнев опубликовал в Facebook официальный ответ заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского. В документе приводится информация о том, что в Госреестре медтехники и изделий медицинского назначения информации о Drager Alcotest 6810 нет. А также нет абсолютно никаких данных от органов оценки соответствия в госслужбе по лекарственных средствам.

    Копия документа facebook.com/g.grebnov
    Ответ Минздрава об использовании алкотестеров Нацполиции Украины

    Бывший работник ГАИ считает, что все освидетельствования с использованием Dräger можно считать незаконными. Других алкотестеров в наличии украинской полиции нет.

    Смотрите также: Прокуратура опубликовала видео, как в Запорожье полиция пытала водителя

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?