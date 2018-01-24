Пьяная вечеринка полицейских в Херсоне: один из гостей выпал с 5-го этажа

Скриншот ТСН

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники патрульной полиции Херсона в ходе празднования дня рождения коллеги устроили пьяную вечеринку, в ходе которой один из гостей выпал с 5-го этажа, а еще один получил сотрясение мозга.

Как сообщает ТСН, копы в свой выходной отмечали день рождение одного из коллег. Кроме того, в разгар вечеринки у кого-то из гостей пропал телефон, из-за чего началась пьяная драка. Соседи из-за шумного празднования вызвали полицию.

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В итоге один из потерпевших получил сотрясение мозга, вывих челюсти и ушибы, а другой гость выпал с пятого этажа и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Выбросил ли его кто-то или же мужчина сам выпал из окна — пока неизвестно.

Отмечается, что его жизнь спас балкон квартиры двумя этажами ниже — там пострадавший ударился о козырек и изменил траекторию падения. По словам нейрохирурга областной больницы Игоря Селедеца, мужчина получил множественные переломы ребер и значительные травмы позвоночника.

Соседи по дому рассказывают, что в тот вечер вместе веселились около десяти патрульных и трое гражданских.

В патрульной полиции Херсона проводят внутреннее расследование, четырех патрульных, которые принимали участие в праздновании, на время следствия отстранили от работы. В делах полицейские проходят как гражданские, ведь гуляли они в свой выходной день и не находились при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Херсоне мать пятиклассника лично наказала обидчиков своего сына. Теперь конфликтом занимаются правоохранители.