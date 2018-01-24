наверх
24.01.201803:21
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пьяная вечеринка полицейских в Херсоне: один из гостей выпал с 5-го этажа

    (обновлено: )105
    В ходе шумного празднования у одного из гостей пропал телефон, из-за чего началась драка. В результате конфликта серьезно пострадали двое гражданских.
    Последствия пьяного дебоша патрульных полицейских в Херсоне
    Скриншот ТСН

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники патрульной полиции Херсона в ходе празднования дня рождения коллеги устроили пьяную вечеринку, в ходе которой один из гостей выпал с 5-го этажа, а еще один получил сотрясение мозга. 

    Одесситы простились с участковым полицейским, погибшим в перестрелке
    Думская.net
    Последствия реформ. Как мелкий криминал истребляет полицию

    Как сообщает ТСН, копы в свой выходной отмечали день рождение одного из коллег. Кроме того, в разгар вечеринки у кого-то из гостей пропал телефон, из-за чего началась пьяная драка. Соседи из-за шумного празднования вызвали полицию.

    Читайте также: Прокуратура опубликовала видео, как в Запорожье полиция пытала водителя

    В итоге один из потерпевших получил сотрясение мозга, вывих челюсти и ушибы, а другой гость выпал с пятого этажа и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Выбросил ли его кто-то или же мужчина сам выпал из окна — пока неизвестно.

    Отмечается, что его жизнь спас балкон квартиры двумя этажами ниже — там пострадавший ударился о козырек и изменил траекторию падения. По словам нейрохирурга областной больницы Игоря Селедеца, мужчина получил множественные переломы ребер и значительные травмы позвоночника.

    Соседи по дому рассказывают, что в тот вечер вместе веселились около десяти патрульных и трое гражданских.

    В патрульной полиции Херсона проводят внутреннее расследование, четырех патрульных, которые принимали участие в праздновании, на время следствия отстранили от работы. В делах полицейские проходят как гражданские, ведь гуляли они в свой выходной день и не находились при исполнении служебных обязанностей.

    Ранее сообщалось, что в Херсоне мать пятиклассника лично наказала обидчиков своего сына. Теперь конфликтом занимаются правоохранители. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Снегопад в Киеве
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?