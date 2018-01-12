Пьяный водитель BMW протаранил забор исправительной колонии в Херсоне

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Херсоне произошла автомобильная авария, в результате которой обрушилось несколькой секций бетонного ограждения Северной исправительной колонии.

Оказалось, что водитель автомобиля BMW 525 не справился с управлением и врезался в забор. Его машину накрыло бетонной плитой, однако водитель не пострадал.

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Kherson.net.ua сообщает, что во время общения с виновником ДТП полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 1,17 промилле, что в 6 раз превышает допустимую норму.

Фото Kherson.net.ua BMW протаранил забор исправительной колонии в Херсоне

На 24-летнего нарушителя составили админпротокол.

Напомним, в Кривом Роге в ночь на 5 января произошла авария на проспекте Мира, в результате которого BMW врезался в постамент монумента "Победа".