Во Львове авто сгорело, пока его пьяная хозяйка пряталась в туалете

Видео Ігор Зінкевич

Во Львове около полуночи 5 февраля на улице Орлика загорелся был и уничтожен огнем автомобиль на иностранной регистрации.

Как сообщает сотрудник Управления Национальной полиции Львова Игорь Зинкевич, пожарные оперативно прибыли и быстро погасили авто.

"Хозяйка авто пряталась в туалете кафе возле места происшествия, свидетели отмечают, что девушка была нетрезвоЙ", — сообщает Зинкевич подробности ЧП.

На сгоревшей машине было установлено газобаллонное оборудование.

Ранее во Львовской области на трассе Киев-Чоп водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и съехал с моста в кювет. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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