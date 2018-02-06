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    Во Львове авто сгорело, пока его пьяная хозяйка пряталась в туалете

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    На улице Орлика во Львове произошел пожар - огонь повредил автомобиль на иностранной регистрации. Его хозяйка, по словам свидетелей, в момент ЧП была пьяна.
    Видео Ігор Зінкевич

    Во Львове около полуночи 5 февраля на улице Орлика загорелся был и уничтожен огнем автомобиль на иностранной регистрации.

    Как сообщает сотрудник Управления Национальной полиции Львова Игорь Зинкевич, пожарные оперативно прибыли и быстро погасили авто.

    "Хозяйка авто пряталась в туалете кафе возле места происшествия, свидетели отмечают, что девушка была нетрезвоЙ", — сообщает Зинкевич подробности ЧП.

    На сгоревшей машине было установлено газобаллонное оборудование.

    Ранее во Львовской области на трассе Киев-Чоп водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и съехал с моста в кювет. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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