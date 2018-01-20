Во Львове пьяный мужчина забыл, где оставил Lexus, и заявил об угоне

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Нетрезвый водитель забыл, где оставил Lexus во Львове, и обратился в полицию, чтобы найти "угнанный" автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба областной патрульной полиции.

Мужчина заявил, что его машину угнали с улицы Подвальной. Правоохранители отреагировали на вызов и начали поиски. Машина нашлась в целости и сохранности, но на другой улице.

"Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Лазневой", — говорится на странице патрульных в Facebook.

Автовладельцу было вынесено постановление "За заведомо ложный вызов специальных служб". Домой мужчина отправился на такси.

Патрульная полиция Львовской области/Facebook, 21 января 2018

Ранее во Львове Mercedes-Benz врезался в патрульный автомобиль полиции и скрылся с места происшествия.