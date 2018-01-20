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    Общество

    Во Львове пьяный мужчина забыл, где оставил Lexus, и заявил об угоне

    (обновлено: )11120
    Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Лазневой, а не на Подвальной.
    Угнанный Lexus во Львове
    facebook.com/lvivpolice

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Нетрезвый водитель забыл, где оставил Lexus во Львове, и обратился в полицию, чтобы найти "угнанный" автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба областной патрульной полиции.

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    Мужчина заявил, что его машину угнали с улицы Подвальной. Правоохранители отреагировали на вызов и начали поиски. Машина нашлась в целости и сохранности, но на другой улице.

    "Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и просто забыл, что оставил свое транспортное средство на улице Лазневой", — говорится на странице патрульных в Facebook.

    Автовладельцу было вынесено постановление "За заведомо ложный вызов специальных служб". Домой мужчина отправился на такси.

    Патрульная полиция Львовской области/Facebook, 21 января 2018

    Ранее во Львове Mercedes-Benz врезался в патрульный автомобиль полиции и скрылся с места происшествия.

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