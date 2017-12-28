В Мелитополе Lexus перелетел клумбу на въезде в город

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Мелитополе (Запорожская область) произошла авария с участием автомобиля Lexus: водитель престижной машины не справился с управлением и на скорости перелетел клумбу на круговом перекрестке.

Очевидцем аварии стал работник коммунальных служб Мелитополя, который рассказал подробности происшествия изданию "Местные вести".

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Оказалось, что Lexus и черный внедорожник кортеж двигались на большой скорости рядом друг с другом. Джип смог войти в поворот, Lexus — нет.

Автомобиль снес бордюр неподалеку от коммунальщика, пролетел по воздуху около десяти метров и после приземления по инерции пересек круг под углом, вылетев на проезжую часть.

Фото МВ Автомобиль Lexus попал в аварию в Мелитополе

Водитель автомобиля выжил, однако получил ссадины и отказывался от медицинской помощи. Скорая помощь все же увезли его на обследование.