Не угадаете. Мама и дочь, самые сексуальные автомобилистки Австралии

В Австралии 46-летняя мама и 22-летняя дочь Натали и Джазмин Уорделл, которые не пропускают ни одного автомобильного события, стали звездами соцсетей.

Смотрите также: Удивительное рядом. Красавица покорила миллионы поклонников роскошной фигурой

Девушки невероятно сексуальны и привлекательны, пользователей привлек тот факт, что мама выглядит настолько молодо, что ее трудно отличить от дочери.

"Люди спрашивают, не сестры ли мы, а некоторые даже думают, что Джазмин — моя мама, потому что она такая высокая, и я низкая", — рассказала миссис Уорделл.