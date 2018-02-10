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    Около 300 абонентов Марьинки остались без света

    (обновлено: )66
    Отмечается, что в Марьинке около 300 абонентов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции.
    Электричество. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Около 300 абонентов подконтрольного Киеву города Марьинка в Донбассе остались без света из-за повреждения распределительной подстанции, сообщила в субботу пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины.

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    "В Марьинке около 300 абонентов вблизи линии соприкосновения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции. Заявка на обеспечение режима "Тишины" представлена предприятием, которое поставляет электроэнергию, и согласована с украинской стороной. Далее заявку должно согласовать ОБСЕ", — говорится в сообщении пресс-службы министерства в Twitter.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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