Армия РФ в Донбассе наденет шевроны белорусской армии - замминистра

Украинское законодательство признает Россию страной агрессором, поэтому ни Россия, ни ее союзники, согласно украинскому законодательству, не могут входить в состав миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Ведущая эфира Наталья Влащенко отметила, что, по данным из отдельных источников, россияне в качестве миротворцев для Донбасса будут предлагать 4 подразделения вооруженных сил Беларуси, которые имеют опыт миротворческих операций.

"У нас есть подозрение, что на самом деле российская армия просто снимет свои шевроны и наденет шевроны белорусской армии! Поэтому закон об основах государственной политики на временно оккупированных территориях признает Россию страной агрессором. Следовательно, Россия и ее союзники, согласно украинскому законодательству, не могут входить в миротворческую миссию ООН", — заявил Грымчак в эфире телеканала ZIK.

Он также отметил, что видит три возможных сценария развития событий в Донбассе: военный, хорватский и дипломатический.

"Военный сценарий невозможен, потому что Россия слишком сильный противник. Зато хорватский, когда Россия выведет свои войска и даст гарантии, что не будет вмешиваться, является наиболее приемлемым. Для этого на оккупированную территорию должны зайти миротворцы и дипломатическим путем восстановить ее суверенитет", — пояснил замминистра.

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Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.