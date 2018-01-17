Украинка намеревалась вывезти в Москву раритетное издание "Войны и мир"

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Пограничники обнаружили во время проверки поезда "Кривой Рог-Москва" старинную книгу, она была найдена при контроле в Харькове.

"Во время проверки одного из вагонов пограничники заметили чрезмерное волнение гражданки Украины. В дальнейшем среди личных вещей межведомственной группой пограничников и работников фискальной службы в чемодане, среди тетрадей и старых журналов, обнаружена старинная книга "Сочинения графа Л.Н. Толстаго, часть восьмая "Война и Миръ", издание четвертое, 1880 года выпуска", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Представителями фискальной службы на гражданку Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил, предмет изъяты в установленном порядке

Культурная и историческая ценность книги будет установлена ​​после проведения экспертизы.

Ранее художественный совет при Госкомтелерадио Украины расширил список книг, ввоз которых из России запрещен. По решению худсовета, в список добавлена 23-я книга — "История" для детской аудитории.