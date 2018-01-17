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    Общество

    Украинка намеревалась вывезти в Москву раритетное издание "Войны и мир"

    (обновлено: )19511
    Во время проверки поезда "Кривой Рог - Москва" пограничники нашли редкое издание книги Льва Толстого. На украинку, которая намеревалась провезти книгу, составлен админпротокол.
    Раритетное издание Войны и мир Льва Толстого намеревались вывезти из Украины в Россию
    Государственная пограничная служба Украины

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Пограничники обнаружили во время проверки поезда "Кривой Рог-Москва" старинную книгу, она была найдена при контроле в Харькове.

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    "Во время проверки одного из вагонов пограничники заметили чрезмерное волнение гражданки Украины. В дальнейшем среди личных вещей межведомственной группой пограничников и работников фискальной службы в чемодане, среди тетрадей и старых журналов, обнаружена старинная книга "Сочинения графа Л.Н. Толстаго, часть восьмая "Война и Миръ", издание четвертое, 1880 года выпуска", — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

    Представителями фискальной службы на гражданку Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил, предмет изъяты в установленном порядке

    Культурная и историческая ценность книги будет установлена ​​после проведения экспертизы.

    Ранее художественный совет при Госкомтелерадио Украины расширил список книг, ввоз которых из России запрещен. По решению худсовета, в список добавлена 23-я книга — "История" для детской аудитории.

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