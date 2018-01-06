Материалы скандальной книги могут привести к отставке Трампа - автор

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Автор скандальной книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналист Майкл Вулфф заявил в интервью радиостанции BBC Radio 4 Today, что материалы, собранные в его книге, могут привести к концу пребывания в должности президента США Дональда Трампа.

"История, которую я рассказал, представляет это президентство таким образом, что говорит: он не может выполнять свою работу, "король-то голый". Однажды люди скажут: "Боже, он голый". Это предпосылка к восприятию и пониманию, что в конце концов это приведет к концу этого президентства", — заявил Вулфф в интервью.

Автор книги добавил, что, по его мнению, "Трамп интеллектуально неспособен быть президентом США, он не читает, не слушает, он глубоко нелюбопытен". "На каком-то уровне Трамп невероятно неэффективен. Он не может ничего делать, он не может принимать законы, у него почти нет команды — большинство покинули Белый дом", — отметил Вулфф.

Также, по словам Вулффа, Трампу помог стать президентом его экс-советник Стивен Бэннон. "Стивен Бэннон, который сделал Трампа президентом, сводит Трампа с ума", — заявил журналист.

Ранее Белый дом категорически опроверг содержание книги журналиста Майкла Вулффа, где говорилось, в частности, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его супруга Меланья была в шоке от перспективы стать первой леди. Автор книги активно ссылается на Стивена Бэннона, который в январе-августе 2017 года работал советником Трампа по стратегическим вопросам. Среди приписываемых Бэннону заявлений было обвинение в "предательстве" в адрес Дональда Трампа-младшего, сына президента, по поводу его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Эта встреча в ходе предвыборной кампании часто упоминается сторонниками теории о "российском вмешательстве" в американские выборы, которую в Кремле категорически опровергли.

Трамп после публикации фрагментов книги заявил, что у Бэннона не было никакого влияния в Белом доме, что тот не имел отношения к победе на выборах и вообще "потерял рассудок" после увольнения из администрации. Также Трамп обвинил Вулффа в клевете.