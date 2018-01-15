Назван обладатель "Золотого хрена" за худшее описание секса в книге

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Киеве вручили "Золотой хрен-2017" — награду за худшее описание сексуальной сцены в современной художественной литератур, пишет "Новое время".

В этом году номинированными на премию были Василий Шкляр (роман Троща), Иван Байдак (рассказы Тіні наших побачень), Наталья Сняданко (роман Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма), Александр Михед (рассказ Транзишн), Саша Завара (роман Песиголовець), Олесь Берлога (сборник пьес Звірі подивляться замість тебе), Евгения Чуприна (стихи У шубі на стиглому тілі).

Победителем жюри выбрало писателя Любко Дереша и его роман "Спустошення".

Отрывки из романа: (на языке оригинала)

"Я лягаю на ліжко поруч і намагаюсь втримати обертання голови — вино подіяло на мене несподівано сильно. Я не витримав і притис її до себе, став цілувати, жадібно кусаючи її губи, мнучи знавісніло її груди і впиваючись у неї пальцями так, наче вона — не людина, а солодкий м’якуш булки. Спросоння я став рвати її пальцями, як роздирають іще гарячу хлібину, і Смирна скрикнула, але не відсахнулася, а тільки сильніше притислася до мене…"

"…Ти — жарівня, біля якої нестерпно лежати нерухомо. Тебе хочеться замучити, як мучать на повільному вогні шматки свинини. Ти вся тхнеш цибулею, що нею, грубими шматками, посипають червоне м’ясо…"

"… Я падаю біля тебе, здригаючись у конвульсіях, весь у шерсті й крові, розтерзаний, з простріленою головою, покусаний скаженими собаками, загризений дикими псами насмерть…".

Премия Золотой хрен-2017 вручалась впервые. Ею будут отмечать за худшее описание сексуальной сцены в художественных текстах современной украинской литературы.

Напомним, Нобелевская премия по литературе за 2017 год присуждена писателю японского происхождения из Великобритании Кадзуо Исигуро за творчество, полное большой эмоциональной силы.