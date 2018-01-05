Украинская книга в 2018-ом: "агрессор" поможет, "агрессор" спасет

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Действующий с начала 2017-го года запрет на ввоз книжной продукции из РФ в Украину больно ударил по и без того проблемной отрасли. Разрешив ввозить книги только при наличии специальной рецензии изданий, которые производятся и/или ввозятся с территории РФ, власти сделали украинцам медвежью услугу. Книга из России как и прежде попадает на прилавки, но из-за того, что теперь она является контрабандным товаром читателю приходится переплачивать втридорога.

Книги из-под полы

Зато настоящий ренесанс переживают и украинские пираты. После того как эра музыкальных компакт-дисков канула в Лету, многие из них едва не разорились. Сейчас же, с появлением новых запретов, пиратство, теперь уже книжное, оказалось весьма востребованным. Чтобы сделать российские книги доступными малообеспеченному украинскому читателю пираты готовы на все. Вплоть до того, чтобы напечатать то или иное издание на пожелтевшей бумаге и в другом формате. Тем более, что спрос на такую продукцию огромен — согласитесь, всегда лучше купить товар за 100-150 гривен, чем переплачивать за то же самое, только "контрабандное" 400-500 гривен. Искренне радуются новым правилам и украинские книгоиздатели из числа ура-патриотов.

Например, известные в Украине писатели братья Капрановы в разговоре с автором этих строк искренне благодарили власть за то, что она закрыла границы для книг из РФ.

"Сейчас мы видим реанимацию украинской книги. Из-за ограничения доступа книг из РФ, мы получили мощный толчок к развитию. Мы получили рынок и наша задача его освоить. Да, спецкомиссия, которая проверяет книги из РФ пока не заработала, но это даже к лучшему. Главное, чтобы эта продукция меньше шла в Украину, так что нас все устраивает", — рассказывают писатели.

Небывалый рост

Но, пожалуй, больше всего выгоды от запрета литературы и "страны-агрессора" получили отечественные книгоиздатели. Прибрав рынок к ногтю, книжные гиганты получили возможность диктовать свои условия. Например, директор крупнейшего в Украине издательства "Фолио" Александр Красовицкий беззастенчиво берется прогнозировать, что будет с рынком книги в новом 2018-м году.

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"Самой растущей нишей станет массовая литература, изданная в Украине и написанная украинцами", - пишет Красовицкий на своей странице в Facebook. “Рост розничного рынка — 15% в экземплярах (после 2-3% в 2017). За счет роста ввоза книг из России. Ожидаем 25-% роста выпуска книг, большая часть будет профинансирована Миносвиты (17.5 млн экз) и Минкультуры (до 1.5 млн экз). Именно в этом году на рынок выйдут те сотни наименований книг, на которые куплены права на переводы украинскими издателями. И только от качества переводов и полиграфии зависит, поверит ли массовый читатель в украинские переводы или будет искать книги, переведенные в России, в торговле и в сети".

Поддержим библиотеки

По мнению Красовицкого успешной в 2018-м будет и борьба с отечественным книжным пиратством.

"Вступил в силу последний документ пакета, лицензирующего ввоз книг из государства-агрессора. Теперь никто не мешает правоохранителям бороться с контрабандой и контрафактом. Однако в первом полугодии изменится мало. Думаю, законодатели сдержат слово и продолжат борьбу за защиту украинского книжного рынка, не только путём борьбы с российской книгой, но и путём поддержки библиотек и книжной торговли. Но новые законы вступят в силу уже с 2019", — отмечает книгоиздатель.

Откуда цифры?

Хотя оптимизм Красовицкого разделяют далеко не все. Например, Юлия Орлова из издательства Vivat, апеллируя к своему коллеге, искренне не понимает, откуда он берет такие радужные цифры. Да и других вопросов, судя по всему, тоже хватает с головой.

"Много абсолютно необоснованных, ничем не подтвержденных цифр, заявленных, как ожидание книжного рынка", - отмечает книгоиздатель. "Откуда цифра роста 25 процентов, как она посчитана? Она слишком оптимистична. Хотя бы потому, что нет никаких оснований увеличить объем реализации на 25 процентов — нет ни новых книжных сетей, ни роста особого по имеющейся реализации".

По мнению Орловой, вопреки радужным прогнозам Красовицкого, вряд ли изменится ситуация и с книжным пиратством.

"С контрафактом "боролись" и раньше. Вопрос не столько в принятии закона, это вспомогательный инструмент. Вопрос в желании правоохранительных органов и нашем-таки решить этот вопрос", — резюмирует Орлова.