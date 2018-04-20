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    Стало известно, когда откроют мост в Крым

    (обновлено: )535110
    Грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года – ориентировочно в октябре, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов. При этом он добавил, что это произойдет "сразу после завершения высокого летнего сезона".
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    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Движение грузовых автомобилей по мосту из России в Крым планируется открыть ориентировочно в октябре 2018 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

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    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае. Соколов говорил, что движение грузовиков планируется открыть осенью 2018 года.

    "Грузовики поедут по Крымскому мосту до конца 2018 года – ориентировочно в октябре, сразу после завершения высокого летнего сезона", — сообщил Соколов в пятницу.

    По его словам, мост сдается досрочно, за полгода до назначенного срока – в конце мая, в преддверии курортного сезона, по нему смогут поехать легковые автомобили и автобусы.

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    "Со своей стороны, мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить максимально комфортный переезд в Крым и обратно для отпускников-автомобилистов и пассажиров межрегиональных и туристических автобусов. При этом безопасность моста будет гарантировано обеспечена в необходимом объеме для проезда легкового транспорта и автобусов как силами подразделений транспортной безопасности, так и нашими коллегами из специальных структур", — добавил министр.

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