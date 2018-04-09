Россия и Германия подтвердили позиции по "Северному потоку-2"

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону подтвердили позиции РФ и Германии в отношении реализации "Северного потока-2", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее резидент Петр Порошенко предложил Германии увеличить транзит газа через Украину вместо "Северного потока-2".

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – "Северного потока – 2", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Меркель подчеркнули целесообразность продолжения усилий по обеспечению обмена пленных по принципу "всех на всех" в Донбассе, сообщили в Кремле.

"Подчеркнута целесообразность продолжения усилий, направленных на обеспечение обмена заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех"", — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока-2".