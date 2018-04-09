Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2"

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо "Северный поток-2".

Ранее Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что считают "Северный поток-2" экономическим проектом.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко заявил, что "немецкие политики и компании должны тщательно обдумать" реализацию проекта, поскольку он, по утверждению украинского лидера, якобы "не имеет экономически обоснованной базы".

"Есть украинский транзитный трубопровод, который намного дешевле. Его можно легко и выгодно модернизировать… Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину", — сказал Порошенко. По его словам, Украина готова присоединиться к европейским партнерам в подобном проекте.

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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Ранее Германия выдала "Газпрому" последнее разрешение, необходимое для строительства "Северного потока-2".