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    В России отреагировали на слова Парубия об угрозе "Северного потока-2"

    (обновлено: )513140
    "Северный поток-2" - это исключительно коммерческий проект, который обеспечит промышленность и бытовую сферу дешевым газом, а также гарантирует надежные поставки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Слова председателя Верховной Рады Андрея Парубия о том, что "Северный поток-2" может представлять для Украины военную угрозу, являются абсурдом, заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

    "Я вообще не помню, чтобы Парубий что-то умное говорил в своей политической карьере", — отметил он и призвал Киев больше концентрироваться на внутренних проблемах страны.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Цекова, "Северный поток-2" не представляет никакой угрозы и для Евросоюза.

    "Евросоюз заинтересован в строительстве "Северного потока-2". Это исключительно коммерческий проект, который обеспечит их промышленность и бытовую сферу дешевым газом, а также гарантирует надежные поставки", — пояснил политик.

    На его взгляд, Россия и страны типа Германии расценивают проект именно так. А для украинцев, американцев и "страдающих русофобией" стран Прибалтики это все политика, считает он.

    О том, что запуск "Северного потока-2" может нести "прямые милитаристские угрозы" со стороны России, Парубий заявил на заседании круглого стола на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента".

    Ранее Верховная Рада призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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