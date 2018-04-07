В России отреагировали на слова Парубия об угрозе "Северного потока-2"

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Слова председателя Верховной Рады Андрея Парубия о том, что "Северный поток-2" может представлять для Украины военную угрозу, являются абсурдом, заявил RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Я вообще не помню, чтобы Парубий что-то умное говорил в своей политической карьере", — отметил он и призвал Киев больше концентрироваться на внутренних проблемах страны.

По словам Цекова, "Северный поток-2" не представляет никакой угрозы и для Евросоюза.

"Евросоюз заинтересован в строительстве "Северного потока-2". Это исключительно коммерческий проект, который обеспечит их промышленность и бытовую сферу дешевым газом, а также гарантирует надежные поставки", — пояснил политик.

На его взгляд, Россия и страны типа Германии расценивают проект именно так. А для украинцев, американцев и "страдающих русофобией" стран Прибалтики это все политика, считает он.

О том, что запуск "Северного потока-2" может нести "прямые милитаристские угрозы" со стороны России, Парубий заявил на заседании круглого стола на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента".

Ранее Верховная Рада призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.